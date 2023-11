VIDEO. Kļuvušas par atraitnēm grūtniecības laikā: ukraiņu sievietes, kuras zaudēja savus vīrus kaujaslaukā Ieteikt







Katerina Ukraiņeca bija ceturtajā grūtniecības mēnesī, kad uzzināja, ka viņas vīrs ir nonāvēts, aizstāvot Ukrainu pret Krievijas spēkiem. Sarunā ar “Radio Free Europe/Radio Liberty” 21 gadu vecā atraitne saka, ka viņai nav ne jausmas, kā dzīvot bez sava bērna tēva. Krievijas karš pret Ukrainu prasījis desmitiem tūkstošu dzīvību un licis daudzām jaunām sievietēm rūpēties par saviem bērniem vienām pašām.

Leitnants Vladislavs Ukraiņecs krita 2022. gada 24. februārī, Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā pirmajā dienā. Tobrīd viņa sieva bija ceturtajā grūtniecības mēnesī.

“Viņš pat neuzzināja, vai būs puisītis, vai meitenīte. Viņa biedrs man pavēstīja, ka viņš ir miris. Es atceros pie sevis sakām: “Kā es bez viņa dzīvošu? Būšu tikai es un mans bērns.” Man ir 21 gads. Es jautāju mammai: “Vai tas mani padara par atraitni?”.”

Katerina mēģina saglabāt savu vīru atmiņās.

“Šī ir viņa vasaras soma. To viņš atstāja kazarmās. Kad viņi man to atdeva, teica, ka drēbes vēl varētu smaržot pēc mana vīra. Es to bieži neveru vaļā, jo nevēlos pazaudēt viņa smaržu.”

Pēc viņa nāves Vladislavam Ukraiņecam tika piešķirts apbalvojums “Ukrainas varonis”.

“Šis apbalvojums mums nekādi nepalīdz. Tas ir tikai viņa sasniegums. Kāda sieviete man teica: “Gatavojies cīnīties par visu. Neviens tev nepalīdzēs, ja vien pati nemēģināsi.” Es cīnos kopš viņa nāves. Cīnos par viņa mirstīgo atlieku saņemšanu, cīnos par pabalstiem manam bērnam, pat par viņa miršanas apliecību,” nosaka Katerina.

Arī Ivanna Babija arī zaudēja savu vīru Denisu kaujaslaukā. Viņš krita Bahmutas aizsāvēšanas laikā. Pēc sešām nedēļām piedzima viņu meita Solomija.

“Tas ir grūti, jo es skatos uz viņu un redzu, kā viņa smaida, izdod jaunas skaņas vai izdara smieklīgas lietas. Ir baisi skatīties uz savu bērnu un raudāt. Man nav neviena, ar ko dalīties šajā. Tā tas ir,” ar asarām acīs stāsta Ivanna.

Jaunā māmiņa atzīst, ka viņas meitiņa ilgi skatās uz fotogrāfijām, kurās redzama Ivanna ar Denisu, kad viņa vēl bija stāvoklī.

“Sākumā tas lika man raudāt. Es vienkārši izplūdu asarās. Tagad es saku: “Skaties, tas ir tavs tētis un mamma, un tu biji iekšā puncī. Tātad tavam tētim ir bilde ar tevi.”,” turpina Ivanna.

Krievijas karš Ukrainā ir prasījis desmitiem tūkstošu dzīvību. Katerinas un Ivannas gadījumā karš jaunās sievietes atstāja vienas ar bērnu uz rokām.