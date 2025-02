2025.gada 1.februārī LTV tiešraidē notiks “Supernova” pusfināls, kurā piedalīsies 19 Latvijas mūziķi un grupas, lai startētu uz finālu un cīnītos par braukšanu uz Eirovīziju Šveicē. Foto: LTV/Ivars Soikāns, Zane Bitere/LETA; kolāža – LA.LV

VIDEO. Kolorīti mūziķi, dziesmu “salūts” un krāšņs šovs! LTV tiešraidē noskaidroti 10 “Supernova” finālisti Ieteikt







Ziņa papildināta 2.februārī pulkten 00:12 ar jaunāko informāciju par “Supernova” pusfināla uzvarētājiem!

Sestdienas vakarā notika Latvijas Televīzijas (LTV) dziesmu konkursa “Supernova” pusfināls, kurā izraudzīti desmit finālisti, kas cīnīsies par tiesībām pārstāvēt Latviju Eirovīzijas dziesmu konkursā.

Sestdien, 8.februārī, uz “Supernovas” fināla skatuves kāps grupa “Tepat”, “The Ludvig”, “Bel Tempo” un Legzdina, “Sinerģija”, Emilija, Palú, “Tautumeitas”, Chris Noah, “Citi Zēni” un Markus Riva.

Dziesmu un izpildītāju iekļūšanu konkursa “Supernova” pusfinālā noteica LTV izvēlētā žūrija, kurā ir Latvijas mūzikas industrijas, pasākumu jomas un televīzijas pārstāvji, kā arī ārvalstu profesionāļi. Drošības apsvērumu dēļ arī šogad LTV žūrijas pārstāvju vārdus atklās tikai pēc starptautiskā Eirovīzijas dziesmu konkursa maijā.

Kā informē LTV, izlozē noskaidrots, ka konkursa “Supernova” dziesma, kas izcīnīs laureāta titulu, Eirovīzijas konkursā izskanēs otrajā pusfinālā. Tajā kopā ar Latviju šogad piedalīsies arī Armēnija, Austrālija, Austrija, Grieķija, Īrija, Lietuva, Melnkalne, Čehija, Dānija, Somija, Gruzija, Izraēla, Luksemburga, Malta un Serbija. Otrais pusfināls notiks 15.maijā, bet fināls – 17.maijā.

Eirovīzija 2024.gadā norisinājās Zviedrijas pilsētā Malmē. Konkursā uzvarēja Šveici pārstāvošais dziedātājs Nemo (pilnā vārdā Nemo Metlers) ar dziesmu “The Code” (“Kods”), tādēļ 2025.gadā Eirovīzijas namamātes loma bija jāuzņemas Šveicei. Augustā tika paziņots, ka nākamais Eirovīzijas dziesmu konkurss notiks Bāzelē no 13. līdz 17.maijam.

Jau vēstīts, ka 1.februārī, notiks Latvijas Televīzijas (LTV) konkursa “Supernova” pusfināls, kurā kļūs zināmi desmit finālisti, kas turpinās cīņu par dalību Eirovīzijas dziesmu konkursā Bāzelē, Šveicē, aģentūru LETA informēja LTV.

“Supernova” pusfinālā par iekļūšanu finālā sacentīsies 19 žūrijas izvēlētie dalībnieki – Adelina, “Bel Tempo” un Legzdina, Chris Noah, “Citi Zēni”, Emilija, Julianna, Justs, Katrīna Gupalo, “KoBra”, Luka, Markus Riva, Marta, Palú, Rūta Dūduma, “Sinerģija”, “Tautumeitas”, “Tepat”, “The Ludvig” un Toms Kalderauskis.

Tiešraide paredzēta plkst.21.10 LTV1, “REplay.lv” un “Lsm.lv”.

Žūrija sākotnēji no 96 pieteikumiem pusfinālam izvirzīja 20 dalībniekus, taču mūziķe Grēta veselības problēmu dēļ atsauca savu dalību konkursā.

Kā informē LTV, Ketijas Šēnbergas un Laura Reinika vadībā pusfinālā skatītājiem būs iespēja iepazīt dalībniekus un tiešraidē pirmoreiz novērtēt dziesmu izpildījumu.

Gan pusfinālā, gan finālā vienlīdz nozīmīga būs skatītāju un žūrijas loma – labākie tiks noteikti skatītāju zvanu un īsziņu balsojuma un žūrijas balsojuma kopvērtējumā. Finālā iekļūs desmit dalībnieki.

Lūk, mūziķu un viņu dziesmu saraksts! Portāls “LSM.LV” publicējis uzstāšanās secība pusfinālā:

1. Marta

“Lovable” ir dziesma par brīdi, kad divi cilvēki tikko satikušies un starp viņiem izveidojusies nepārvarama savstarpēja pievilkšanās.

2. “Tepat”

Dziesma “Sadzejot” ir par nepateiktiem vārdiem un plašo emociju pasauli. Dažkārt vēlamies izteikt to, kas mūsos notiek, bet nespējam atrast pareizos vārdus. Lai arī sakāmā ir daudz, balss galvā nereti čukst: “Vai ir vērts?” Laika gaitā šīs apspiestās domas un sajūtas kļūst par bumbu ar laika degli.

3. Justs

“Fit Right” stāsta par apjukumu un vientulību, par centieniem iederēties un sabiedrības spiedienu to darīt. Dziesma atspoguļo viltus realitāti un digitālā laikmeta radīto neizpratni par to, kā ar to visu sadzīvot.

4. “KoBra”

Dziesma “Zelts” stāsta par izjūtām, zaudējot materiālās bagātības, un uzdod jautājumu, vai nozīmīgumu nosaka dvēsele un darbi vai tikai mantiskais apliecinājums. Tā atklāj arī savtīguma un vienaldzības postošās sekas, aicinot pārdomāt patiesās vērtības un to nozīmi dzīvē.

5. Adelina

Dziesma “Electric Love” stāsta par spēcīgu un neapturamu pievilkšanās un kaisles spēku starp diviem cilvēkiem. Tā iemieso elektrisku enerģiju un intensīvu emocionālu saikni, kas ir vienlaikus vilinoša un bīstama, radot nepārvaramu vēlmi ļauties šai mīlestības stihijai.

6. “Citi zēni”

“Ramtai” ir Latvijas dāvana Eiropai, pilna ar enerģiju un latviešu kultūras mūsdienīgu šķautni. Dziesma aicina pārdomāt, ko simbolizē vārds “Ramtai” un kāpēc tas ir tik nozīmīgs. Grupa “Citi zēni” meklē šīs frāzes būtību. Vizuālajā priekšnesumā apvienojas latviešu tradīciju un mūsdienu mūzikas elementi – meteņi, reivs un hiphops.

7. Emilija

Dziesma “Heartbeat” aicina ieklausīties savā sirdī, neļaut iekšējām domām ierobežot sevi vai savas vēlmes, būt brīvam, neatlaidīgam un dzīvot šajā mirklī. Tā tika radīta brīdī, kad autore sajuta spēcīgu degsmi radīt kaut ko jaunu, izzināt sevi citos žanros un bagātināties ar dažādu pieredzi. Ar šo dziesmu viņa vēlas klausītājiem nodot brīvības sajūtu, piedzīvot sevis atrašanu, mierinājumu un jaunu atklāsmju prieku.

8. “Bel Tempo” un Legzdina

Dziesma “The Water” stāsta par ceļu no bēdām pretī ticībai. Pat ja sirds ir salauzta, cerība un mīlestība jāsaglabā.

9. Palú

Dziesmas “Delusional” vēstījums uzsver toksisku attiecību emocionālo intensitāti un dilemmu starp vēlmi palikt un atbrīvoties. Tā atklāj mīlestības sarežģītību un to, kā cilvēki mēdz pieķerties viens otram, pat ja attiecības rada sāpes.

10. The Ludvig

“Līgo” iemieso Jāņu vakara burvību, kur tradīcijas un mūsdienīgums saplūst vienā svētku dejā. Tā stāsta par kopā būšanu, dabas spēku un Latvijas kultūras mantojumu, piešķirot tam svaigu, aktuālu skanējumu, kas uzrunā gan jauniešus, gan tradīciju cienītājus.

11. Luka

Dziesma “Stronger” vēsta par sevis prioritizēšanu un nemitīgu cīņu – gan ar sevi, gan apkārtējiem cilvēkiem un dzīves grūtībām – ceļā uz arvien augstākām virsotnēm. Dažkārt tiek aizmirsts, ka ir pilnīgi normāli vairākkārt “krist” un atkal piecelties. Saskaroties ar grūtībām un diskomfortu, tas ir īsākais un piedzīvojumiem bagātākais ceļš uz panākumiem.

12. Chris Noah

“Romance Isn’t Dead” stāsta, ka romantisms nav miris, un par to, kā nezaudēt ticību cilvēkos un sabiedrībā kā vienotā lielumā. Tie ir autentiskuma, jēgas un patiesi cilvēcīgu saikņu meklējumi, neskatoties uz apkārt notiekošo, pieņemtajām sabiedrības normām, zemākā un vidusslāņa ikdienu, kurā tiek nogalināts radošums un dzīvesprieks.

13. Toms Kalderauskis

“Domāju, tu nāc” vēstījums ir par ilgām pēc kaut kā vairāk – pēc atbildēm, pēc iekšēja miera un spēka pieņemt lēmumus, uzņemoties atbildību par savu dzīvi. Ir cilvēcīgi ik pa brīdim just skumjas, jo tieši tādā veidā iespējams būt patiesiem pret sevi.

14. Julianna

Dziesma “Something in the Water” vēsta par dzīves mērķu meklējumiem, ar kuriem sastopas ikviens. Dažkārt tiek izvēlēti ekstrēmi ceļi, lai saprastu, uz ko ir un uz ko nav spējīgs cilvēks. Dziesma uzdod jautājumu par to, kas ir pareizs un kas nav, kas ir labs un kas slikts. Atbilde šķiet meklējama mūžīgi.

15. “Tautumeitas”

Dziesma “Bur man laimi” aicina atklāt iekšējo spēku un apzināties paša vērtību, kā arī piedāvā aizsardzību pret nelabvēļiem. Tā iedvesmo ticēt sapņiem un drosmīgi iet savu ceļu, neskatoties uz to, ka laimei bieži vien cieši līdzās ir nelaime. Veiksmi nereti pavada citu skaudīgie skatieni. Laimes sajūta var parādīties tikai noteiktā kontekstā.

16. Rūta Dūduma

Dziesma “Chemical” vēsta par diviem cilvēkiem – dvēseļu radiniekiem, kuri dzīvē izvēlējušies iet katrs savu ceļu, iespējams, tāpēc ka nav satikušies īstajā laikā un vietā. Tomēr neizskaidrojamu apstākļu dēļ viņi nevar aizmirst viens otru un jūt otra klātbūtni, pat neesot kopā. Vai tā ir mīlestība vai vārdiem neizskaidrojama ķīmija, pievilkšanās spēks – tas ir mūžīgais jautājums.

17. Katrīna Gupalo

“Scarlett Challenger” ir personisks stāsts, kurā autore pilnībā atklāj savu dvēseli klausītāju priekšā. Dziesma vēsta par drosmi un bailēm sākt jaunu dzīvi no nulles, par atteikšanos no visa, kas līdz šim sasniegts, lai sekotu saviem sapņiem. Protams, tā ir arī par sarkano automašīnu, kas autori ved pretī nezināmajam.

18. “Sinerģija”

Dziesma “Bound by the Light” nes vēstījumu par gaismas enerģijas izplatīšanu pasaulē, lai caur skaņas frekvencēm un vizuālajiem efektiem dziedinātu cilvēci. Tās teksts radīts, jau esot šīs gaismas enerģijas ieskautam – jaunā laikmetā, kurā esam pārdzīvojuši visas grūtības un karus. Šajā laikā, kad smagums ir atstāts pagātnē, dziesma aicina atgriezties pie dabas, ieklausīties katrā ritmā un sirdspukstā un vienoties kopīgā gaismā.

19. Markus Riva

“Bigger Than This” ir dziesma par gaismas uzvaru pār tumsu, motivāciju un iedvesmu darīt lielas lietas un būt vareniem. Tā aicina pieņemt savu spēku, atlaist negatīvo un izmantot mīlestību, mūziku un kustību, lai dziedētu un augtu. Dziesma pauž izturību un cerību, aicinot pārvarēt dzīves grūtības ar optimismu (“Caur ugunīm un dziļākajām upēm”), un atgādina par cilvēka potenciālu (“Tu esi radīts kam lielam”). Poētiskie tēli (kā “ūdens pilieni ūdenskritumos”) izceļ kopīgo cilvēcisko pieredzi un savstarpējo saikni, padarot šo pacilājošo un iedvesmojošo vēstījumu universāli piemērotu

ikvienam, kas tiecas pēc mērķa un izaugsmes.

Kā noteiks uzvarētāju?

Konkursa uzvarētājs, kuru noteiks žūrija un skatītāji fināla balsojumā 8.februārī, iegūs iespēju maijā pārstāvēt Latviju starptautiskajā Eirovīzijas dziesmu konkursā Bāzelē, Šveicē.

