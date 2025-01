Publicitātes attēli/LA.LV kolāža

Mākslīgais intelekts prognozē: šie mākslinieki, iespējams, iekļūs “Supernova” finālā – vai tavs favorīts ir viens no tiem? Ieteikt







Kurš šogad pārstāvēs Latviju starptautiskajā Eirovīzijas dziesmu konkursā Bāzelē, Šveicē? To noskaidrosim jau pavisam drīz, jo Latvijas Televīzijas dziesmu konkursa “Supernova 2025” pusfināls notiks jau šo sestdien, 1. februārī. Pusfinālā piedalīsies 19 dalībnieki, kuri sacentīsies par iekļūšanu finālā, kas notiks 8. februārī.

Reklāma Reklāma

Arī šogad konkursu vadīs Ketija Šēnberga un Lauris Reiniks. Labākie mākslinieki tiks noteikti ņemot vērā gan skatītāju, gan žūrijas balsojumu. Kopvērtējuma rezultātā finālā iekļūs labākie 10!

Uzstāšanās secība pusfinālā:

1. Marta ar dziesmu “Lovable”

2. “Tepat” ar dziesmu “Sadzejot”

3. Justs ar dziesmu “Fit Right”

4. “KoBra” ar dziesmu “Zelts”

5. Adelina ar dziesmu “Electric Love”

6. “Citi zēni” ar dziesmu “Ramtai”

7. Emilija ar dziesmu “Heartbeat”

8. “Bel Tempo” un Legzdina ar dziesmu “The Water”

9. Palú ar dziesmu “Delusional”

10. The Ludvig ar dziesmu “Līgo”

11. Luka ar dziesmu “Stronger”

12. Chris Noah ar dziesmu “Romance Isn’t Dead”

13. Toms Kalderauskis ar dziesmu “Domāju, tu nāc”

14. Julianna ar dziesmu “Something in the Water”

15. “Tautumeitas” ar dziesmu “Bur man laimi”

16. Rūta Dūduma ar dziesmu “Chemical”

17. Katrīna Gupalo ar dziesmu “Scarlett Challenger”

18. “Sinerģija” ar dziesmu “Bound by the Light”

19. Markus Riva ar dziesmu “Bigger Than This”

LA.LV Aptauja Vai skatīsies "Supernova 2025" konkursu? Jā

Nē

Redzēs, kā sanāks Padalies ar rezultātiem