VIDEO. Lietuvas “Eirovīzijas” atlasē uzvar dziedātāja Monika ar dziesmu, ko sarakstījuši latvieši

Sestdien, 18. februārī, Lietuvā norisinājās nacionālā dziesmu atlase, kurā tika izvēlēta kompozīcija, kas kaimiņzemi pārstāvēs 67. Starptautiskajā Eirovīzijas dziesmu konkursā Liverpūlē šī gada maijā. Uzvarēja Monikas Linkytes izpildītā dziesma “Stay”, ko radījuši latviešu mūziķi – Krists Indrišonoks (Chris Noah) un Jānis Jačmenkins (JJ LUSH).

“Viss sākās ar to, ka mēs strādājām pie citas dziesmas Lietuvas Eirovīzijas dziesmu atlasei. Pie dziesmas, kas arī iekļuva finālā, ierindojoties piektajā vietā. Kamēr bijām darba procesā, dziedātāja Monika Linkyte uzrunāja Kristu. Kad manās rokās nonāca “Stay” demo ieraksts, uzreiz jau varēja just dziesmas ārkārtīgi lielo potenciālu,” atklāj Jānis.

“Monika mani uzrunāja “Instagram”, izteica komplimentus par manu mūziku. Viņa jautāja, vai mēs varētu kaut kad kopā pastrādāt studijā. Es piekritu un aicināju viņu uz Latviju. Viņa atbrauca, un pusotras dienas laikā mums tapa dziesmas demo versija. Sākām diskutēt par to, kurš varētu būt šīs dziesmas producents, un es ieteicu mūsu pašu izcilo talantu Jāni, kurš piekrita, un tā nu mēs visi esam šeit.

Dziesma ir miksēta Anglijā, to paveicis Kristofers Heriss. “Stay” ir par sevis pieņemšanu un iepazīšanu, kā arī īstās vietas atrašanu. To var interpretēt gan kā dialogu ar sevi, gan ar kādu citu,” stāsta Krists.

Lai gan sākotnēji nemaz nebija doma par to, ka jāuzraksta dziesma īpaši Eirovīzijai, ka nepieciešams spēcīgs singls, ar ko piedalīties Lietuvas nacionālajā atlasē, kur tiek izvēlēta dziesma Starptautiskajam Eirovīzijas dziesmu konkursam, “Stay” plūca uzvaras laurus.

“Šī ir pirmā dziesma, ko mēs ar Moniku kopā sarakstījām, arī pirmā, ko kopā izveidojām visi trīs. Līdz ko mēs sākām saprast šīs dziesmas aprises, mums kļuva skaidrs, ka tā jāiesniedz arī Lietuvas Eirovīzijas atlasē, tā teikt, šāvām mērķī,” saka Krists.

“Monika uzreiz ļoti nopietni attiecās pret nacionālo atlasi ar dziedātājām un bekvokālistēm no Anglijas, ar kurām kopā viņa ir mācījusies – tiešām jomas profesionāļiem. Pēc pusfināla un ceturtdaļfināla, pēc katra no šiem atlašu posmiem, tika veiktas dažādas izmaiņas gan priekšnesumā, gan performancē un nedaudz arī dziesmā. Manuprāt, viena no uzvaras atslēgām ir tieši tā, ka mēs visu laiku analizējām uzstāšanos un skatītāju reakciju un uzlabojām, ko vien spējām,” atklāj Krists.

Šis ir otrais gads pēc kārtas, kad JJ LUSH producēta dziesma izskanēs starptautiskajā Eirovīzijas dziesmu konkursā, jo pērn viņš strādāja ar grupas “Citi zēni” dziesmu “Eat Your Salad”.

