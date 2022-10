VIDEO. “Mana balss var tikt pilnībā atšifrēta, kas pārkāpj anonīmas balsošanas principu,” vēlētājs šokēts par vēlēšanu procesu Cēsīs Ieteikt







Kāds vēlētājs Krišjānis Kļaviņš, kurš savu balsi atdevis Cēsu vēlēšanu iecirknī – CATA kultūras namā – ir sašutis par šogad notiekošo kārtību. Savu sašutumu viņš paudis sociālajos tīklos ievietotā video.

“Es eju piereģistrēties, man iedod sarakstus, iedod divas aploksnes,” viņš norāda.

“Pirmā aploksne ir tāda kā parasti, kurā mēs vienmēr esam likuši savas vēlēšanu izvēlētās zīmes.” Vīrietis tā arī izdarījis – ieliecis izvēlēto sarakstu aploksnē un devies nodot savu balsi, taču tad sekojis neiedomājams pārsteigums saistībā ar otru aploksni.

Uz tās otras aploksnes esot bijis virsū viņa personas kods, vārds un uzvārds. Iecirknī norādīts, ka šajā otrajā aploksnē, uz kuras virsū ir personas dati, ir jāliek mazā, jau ierastā vēlēšanu aploksne ar biļetenu.

“Tātad reāli mana balss var tikt pilnībā atšifrēta, kas pārkāpj absolūti anonīmu un slēgtu balsošanu, kas ir kā pamats visai mūsu Saeimas ievēlēšanas sistēmai. Tas ir absolūti nepieņemami.”

“Mana balss ir ielikta aploksnē, kura ir ielikta vēl vienā aploksnē, uz kuras ir mans vārds, uzvārds un personas kods. Tātad, ja vēlēšanu komisijā ir negodprātīgi cilvēki, viņi var, pirmkārt, par ko es esmu nobalsojis, kuriem cilvēkiem es esmu ievilcis plusus, kuriem – mīnusus.”

“Esmu ārkārtīgi vīlies par to, kāda sistēma ir šoreiz izvēlēta tieši vēlēšanu procesam Cēsīs.”

“Man to pamatoja ar to, ka kaut kād ainformācijas tehnoloģiju sistēma šobrīd nestrādājot. Kāda man starpība no tā? Ja mana balss ir atšifrēta, trūkst demokrātiskais princips, ka es drīkstu to darīt aizklāti.”

Visticamāk, šāda situācija izveidojusies dēļ iepriekšējiem balsojumie.

Kā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas informācija, Saeimas vēlēšanās iepriekšējo balsošanu sauc par balss nodošanu glabāšanā, jo tā nenotiek visos vēlēšanu iecirkņos, kā tas ir iepriekšējās balsošanas gadījumā, kā arī vēlēšanu aploksnes tiek uzglabātas vēl vienā aploksnē – reģistrācijas aploksnē, kas ļauj vēlētājam atsaukt savu balsojumu un nobalsot vēlreiz vēlēšanu dienā.

Šāds risinājums ir ieviests, lai iepriekšējā balsošana nebūtu pretrunā Satversmei, kas noteic, ka Saeimas vēlēšanas izdarāmas oktobra mēneša pirmajā sestdienā. Proti, tas nozīmē, ka Satversmē noteikts, ka vēlētājam ir jābūt arī tiesībām balsot Saeimas vēlēšanu dienā.