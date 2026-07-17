IDA/VIRU ir neparastākais Igaunijas reģions, kur industriālā vēsture nav kļuvusi par putekļainu muzeju, bet gan par dzīvu piedzīvojumu. Šeit var nokāpt īstās raktuvēs, pārlidot pāri vecam pelnu kalnam, doties izbraucienā ar laivu pa tirkīzzilajiem kanāliem un redzēt, kā vietējie iedzīvotāji ar lielu mīlestību atdzīvina vietas, kas reiz bija industriālas, slēgtas un skarbas. Latvijas iedzīvotājiem šis galamērķis ir īpaši ērts: šurp viegli atbraukt ar auto kopā ar ģimeni vai tūrisma autobusu, un iespaidu pietiks gan bērniem, gan pieaugušajiem.
Kad Latvijas iedzīvotāji domā par Igauniju, visbiežāk prātā nāk Tallina, Tartu, salas vai mierīgas SPA brīvdienas. Taču valsts ziemeļaustrumos ir reģions, kas šķiet radīts tiem, kuri vēlas ieraudzīt citu Igauniju – drosmīgāku, īstāku un negaidītāku. Ja tev patīk asas izjūtas un ekstrēmi sporta veidi, brauc šurp!
IDA/VIRU ir vieta, kur līdzās pastāv viduslaiku cietokšņi, kalnraču ciemi, padomju arhitektūra, Baltijas glints, jūra, karjeri, meži un pilsētas ar īpašu raksturu. Narva gadsimtiem ilgi atradusies tirdzniecības ceļu krustpunktā, bet šodien tā tiek uztverta kā viena no izteiksmīgākajām Eiropas Savienības robežpilsētām. Arī Narvas pils joprojām ir viens no galvenajiem reģiona vēsturiskajiem punktiem.
Taču galvenā IDA/VIRU intriga ir tā, ka industriālā pagātne šeit nav noslēpta vai aizmirsta. Tā pārvērsta par lielisku izklaides vietu. Vietējie tūrisma eksperti un entuziasti Kivioli, Kohtla-Nimmi un Aidu savienojumu dēvē par īstu “piedzīvojumu trijstūri”: bijušās raktuves, pelnu kalns un karjers kļuvuši par aktīvās atpūtas, ģimenes izbraucienu un tādu iespaidu vietām, kādas citviet Igaunijā vai pat Baltijā vienkārši nav atrodamas.
Igaunijas Kalnrūpniecības muzejs: nokāpt pazemē un saprast, kā tika iegūta enerģija
Pirmā pietura ir Igaunijas Kalnrūpniecības muzejs Kohtla-Nimmē. Tas nav muzejs ierastajā nozīmē, kur klusi jāstaigā starp vitrīnām. Šeit viesus gaida pazemes maršruti, kalnraču atmosfēra, stāsts par cilvēkiem, kuri gadu desmitiem strādāja zem zemes, un iespēja atrast un paņemt līdzi aptuveni 450 miljonus gadu senas fosilijas.
Muzejs atrodas bijušajās raktuvēs, un ekspozīcija parāda degslānekļa ceļu, skaidro, kā tiek radīta enerģija, kā arī iepazīstina apmeklētājus ar nākotnes tendencēm enerģētikā. Objekts ir piemērots gan ģimenēm, gan ekskursijām gida pavadībā.
Īpaši vērtīgi ir tas, ka šeit vēsture netiek stāstīta sausi, bet gan caur pieredzi. Var redzēt un dzirdēt, kā skanēja raktuves, kāda izskatījās tehnika un kā bija strādāt šādos apstākļos. Viesus šeit sagaida gidi, kuru vidū ir arī bijušie raktuvju darbinieki, bet pazemes tuneļos iespējams apskatīt darbojošās kalnraču mašīnas un izbraukt ar pazemes vilcienu.
Šī vieta ir ideāli piemērota ģimenēm: bērniem ir interesanti, jo visu var redzēt un sajust “dzīvajā”, bet pieaugušie iegūst retu iespēju saprast, par kādu cenu tika veidota reģiona industriālā vēsture.
Aidu ūdens piedzīvojumu centrs: bijušais karjers, kas kļuvis par tirkīzzilu piedzīvojumu pasauli
Otrā vieta ir Aidu. Kādreiz šeit tika iegūts degslāneklis, bet šodien bijušais karjers pārvērties ūdens ainavā ar kanāliem, mākslīgiem ezeriem un sporta infrastruktūru.
Aidu ūdens piedzīvojumu centrs izveidots bijušā slānekļa karjera kanālos un mākslīgajos ezeros. Šeit var iznomāt kajakus, kanoe, SUP dēļus, ūdens velosipēdus, izmēģināt wake parku, bet grupas var iepriekš pieteikt pārgājienus un dažādas aktivitātes. Centrs ir saistīts arī ar airēšanu un citiem ūdens sporta veidiem.
Aidu rada gandrīz kinematogrāfisku iespaidu: gaiši kaļķakmens krasti, caurspīdīgs zilganzaļš ūdens, mežs, kas izaudzis ap bijušo industriālo teritoriju, un sajūta, ka esi nonācis nevis kaimiņos Igaunijā, bet kaut kur piedzīvojumu filmas uzņemšanas laukumā.
Aidu ir arī ļoti cilvēcīgs stāsts. Vietējie gidi un aktīvās atpūtas organizatori no “izstrādātas” industriālas ainavas radījuši vietu, kur gribas atgriezties. Tagad šeit var doties pārgājienos, laivot, braukt ar laivām un izpētīt vairāk nekā 30 kilometru garu kanālu tīklu.
Ģimenēm Aidu ir piemērots ar to, ka šeit iespējams izvēlēties aktivitāšu līmeni: mierīgu pastaigu pa ainavu, SUP, kanoe, grupas pārgājienu vai adrenalīna pilnāku ūdens piedzīvojumu.
Kivioli piedzīvojumu centrs: pelnu kalns, kas kļuvis par emociju kalnu
Trešais punkts ir Kivioli piedzīvojumu centrs. Tas ir viens no spilgtākajiem piemēriem, kā industriālais mantojums var iegūt jaunu dzīvi. Centrs atrodas veca pelnu kalna nogāzēs netālu no Kivioli pilsētas.
Kivioli stāsts ir īpaši iedvesmojošs. Centra veidotāji gandrīz 20 gadus pārvērta vecu pelnu kalnu aktīvās atpūtas vietā. Teritoriju, kuru varēja vienkārši slēgt, vietējie cilvēki ieraudzīja kā iespēju un radīja vienu no neparastākajām piedzīvojumu zonām Igaunijā. Ziemā šeit darbojas slēpošanas trases, snovborda parks un snowtubing, bet vasarā – skriešanas maršruti, downhill trases, kalnu mašīnas un 600 metru garš zipline. Un šī vieta nav tikai ekstrēmistiem.
Kivioli piedzīvojumu centrs IDA/VIRU ir viena no tām vietām, kur bērniem nav garlaicīgi jāstaigā līdzi pieaugušajiem un jāgaida, kad “ekskursija beigsies”. Šeit viss ir iekārtots pretēji: bērns kļūst par galveno pētnieku, šoferi, ugunsdzēsēju, mazu kalnraci, alpīnistu un sava piedzīvojuma kapteini.
Visneparastākā centra daļa ir tā saikne ar reģiona industriālo vēsturi. Parks atrodas uz veca pelnu kalna, un šī detaļa parastu ģimenes izbraucienu pārvērš nelielā stundā par Ziemeļaustrumigauniju: par slānekli, raktuvēm, industriālo pagātni un to, kā vieta, kas saistīta ar smagu darbu un enerģiju, kļuvusi par spēles, kustības un prieka telpu.
Mazākajiem viesiem šeit ir atsevišķas rotaļu zonas: var rāpties, iekāpt ugunsdzēsēju mašīnā un sajusties kā īstas glābēju komandas dalībniekam. Tā nav sterila rotaļu vieta “ķeksīša pēc”, bet gan telpa, kur bērns tausta, izmēģina, groza, kāpj un pats izdomā savu sižetu.
Viena no spilgtākajām bērnu pieturām ir kalnraču zona. Bērni var iejusties īstu ieguvēju lomā un darboties ar ekskavatoriem. Latvijai, kur šāda pieredze ģimenes maršrutos sastopama reti, tā ir teju maza ekspedīcija: nevis muzejs aiz stikla, bet piedzīvojums.
Ugunsdzēsēju akadēmijā visa ģimene dodas “izsaukumā”, dzēš nosacītu ugunsgrēku un mācās darboties kopā. Šādas izklaides ir īpaši vērtīgas, jo pēc tām bērns aizbrauc ne tikai ar fotogrāfijām, bet arī ar jaunu sajūtu: “Es varēju!”
Vecākiem bērniem Kivioli piedzīvojumu centrā sākas īsta draiva zona. Trosu parks ar dažāda augstuma maršrutiem palīdz pārbaudīt drosmi, nepārspīlējot: instruktori izskaidro noteikumus, palīdz un uzrauga drošību. Ir ceļu pilsētiņa, kur var trenēties “pilsētas satiksmē”, vasaras tubings, pumptrack trase velosipēdiem un skrejriteņiem, kā arī ģimenes laivas mākslīgajā dīķī. Šeit viegli pavadīt vairākas stundas tā, ka telefons gandrīz aizmirstas kabatā.
Īpaši svarīgi ir tas, ka centrs nesadala ģimeni “bērnu” un “pieaugušo” programmā. Vecāki nav tikai vērotāji uz soliņa – viņi var piedalīties kopā ar bērniem: braukt blakus, pieskatīt, smieties, palīdzēt, strīdēties par maršrutu un pēc tam atcerēties, kurš pirmais nobijās un kurš pirmais teica: “Braucam vēlreiz!” Tieši šādi brīži visbiežāk kļūst par īstām ģimenes atmiņām.
Šajā vietā jūtams arī cilvēcisks siltums. Darbinieki neizskatās pēc cilvēkiem, kuriem vienkārši jāapkalpo apmeklētāju plūsma. Viņu loma šeit ir daudz nozīmīgāka: paskaidrot, iedrošināt, palīdzēt bērnam noticēt sev, bet vecākiem – sajust, ka ģimene ir drošās rokās. Viesiem no Latvijas tas ir īpaši patīkami: tu atbrauc uz kaimiņvalsti, bet ātri sajūti, ka tevi šeit gaidīja.
Kivioli piedzīvojumu centrs ir laba ideja ģimenēm, kas vēlas ne tikai izklaidēt bērnus, bet arī parādīt viņiem, ka ceļojums var būt izzinošs, aktīvs un iedvesmojošs. Šeit bērns iepazīst IDA/VIRU nevis caur sausiem faktiem, bet caur kustību, spēli un savu mazo varoņdarbu. Un pēc tam, iespējams, pirmo reizi pats pajautās: “Kur mēs brauksim tālāk?”
Nokļūt šeit nav sarežģīti
Šo reģionu ir ērti atklāt gan ar personīgo auto, gan organizētā braucienā ar tūrisma autobusu: ceļi ir saprotami, attālumi – ērti, bet pats maršruts jau pa ceļam sāk radīt ceļojuma noskaņu. No Tallinas šurp var nokļūt aptuveni divās stundās, no Tartu – aptuveni pusotrā.
Latvijas iedzīvotājiem šis brauciens arī ir pilnīgi reāls garajām brīvdienām: ceļš no Rīgas ar auto aizņem aptuveni piecas līdz piecarpus stundas. Tāpēc IDA/VIRU viegli iekļaut gan piesātinātā ģimenes nedēļas nogalē, gan mierīgākā ceļojumā pa Igauniju – ar pieturām, atklājumiem un sajūtu, ka pavisam netālu ir reģions, par kuru līdz šim zinājām pārāk maz.
Tūristu grupām un ģimenēm ērti braukt arī ar autobusiem: lielajām Igaunijas pilsētām ir autobusu savienojumi ar Jehvi un Narvu, bet reģiona iekšienē autobusi savieno daudzas svarīgas vietas, tostarp Toilu, Kuremē, Sillamē un citas pieturas.
IDA/VIRU ir reģions, kas nemēģina būt “pastkartes” Igaunija. Tas ir citāds: spēcīgs, daudzslāņains, nedaudz skarbs, bet pārsteidzoši silts. Šeit bijušās raktuves kļūst par muzejiem, karjeri – par ūdens maršrutiem, pelnu kalni – par prieka vietām, bet cilvēki – par galvenajiem pavadoņiem vēsturē, ko nav iespējams sajust caur ekrānu.
Latviešiem tas ir gandrīz ideāls atklājums tepat blakus mājām: tuvu, neparasti, ģimeniski, izzinoši un pietiekami iespaidīgi, lai pēc brauciena gribētos vēl vairāk iepazīt gan kaimiņos esošo Igauniju, gan visu pasauli.