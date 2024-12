VIDEO. “Numeroloģijas spēks” ar talantīgo aktrisi Ilzi Ķuzuli-Skrastiņu – mani sasniegumi – mans darbs Ieteikt







Šīs nedēļas raidījuma viesis ir talantīgā aktrise Ilze Ķuzule-Skrastiņa, kura dalās savā ceļojumā, meklējot jaunas perspektīvas un izpratni par to, ko par viņu saka numeroloģija.

Sarunas laikā Ilze atzīst, ka šis brīdis ir piemērots šādai sarunai, jo viņa šobrīd ir pārdomu procesā un interesanti, ka arī numeroloģija personības transformācijas periodu sajūt un izgaismo.

Ilzei ir liela skaitļa 3 ietekme uz viņas personību. Šis skaitlis simbolizē stratēģisku un analītisku prātu, kā arī intelektuālu spēju, ko Ilze apliecina ar lieliskām sekmēm un panākumiem, viņa bija teicamniece līdz pat 6. klasei, bet ap 7. klasi jau nebija tik ļoti ieinteresēta eksaktos priekšmetos, piemēram, matemātikā. Tomēr Ilze atzīst, ka viņai vienmēr bija spēcīgs apzinīgums, un tas turpinājās visas viņas dzīves laikā. Jāpiemin faktas, ka universitāti Ilze pabeidza ar sarkano diplomu.

Atceroties skolas laikus, Ilze atklāj, ka izjuta apkārtējo spiedienu, jo nāk no cienījamas ģimenes. Šis spiediens lika viņai uzņemties lielāku atbildību, un no viņas tika prasīts vairāk nekā no citiem. Ilze dalās arī savās atmiņās par reizēm, kad pat naktī, pamodusies, viņa piedzīvoja histērisku raudāšanu, jo atcerējās, ka nav izpildījusi mācību uzdevumus. Tā bija viņas bērnības raksturīgā jutīguma un apzinīguma sekas.

Sarunā atklājas, ka Ilzei ir jābūt profesijās, kur viņa var būt pamanāma un atpazīstama, kas pilnīgi atbilst skaitļa 3 ietekmei. Tomēr viņa atzīst, ka sabiedrība bieži likusi viņai domāt, ka viņas sasniegumi nav viņas paša nopelns, un tas, iespējams, radījis vēl lielāku spītu – vēlmi pierādīt, ka viņa ir pati par sevi.

Ilze dalās arī ar to, kā viņa pirmo reizi iepazinās ar teātra pasauli, jau no 11 gadu vecuma, kad bieži pavadījusi laiku teātrī kopā ar mammu. Šī vide viņu aizrāva, taču viņa arī atzīst, ka ļoti nepatīk, kad kāds viņu komandē, kas ir tipisks viņas apziņas skaitļa 3 raksturojums. Ilzei nav raksturīgi kļūt par nelaimes čupiņu problēmu priekšā – viņa vienmēr izvēlēsies risināt situāciju.

Ilzes misija ir caur skaitli 2, kas norāda uz detalizētu izpēti un iedziļināšanos. Viņa ir lielisks diplomāts, un viņai ir dabiska spēja pielāgoties, kas bieži noder viņas attiecībās. Ilze atzīst, ka šī spēja pielāgoties ir viņas stiprā puse, ko papildina intuīcija, kas ļauj viņai veiksmīgi izprast un atveidot lomas, kuras viņa spēlē.

Savukārt Ilzes realizācijas skaitlis ir 5, kas ir ļoti piemērots viņas dzīves ceļam. Šis skaitlis liecina, ka viņa ir radīta skatuvei un ir sasniegusi visu saviem spēkiem, ko numeroloģija apstiprina. Viņas sasniegumi ir pierādījums tam, ka viņa ir savā vietā.

Sarunā netrūks intrigu, kuras mēs neplānoti atklājām un izrunājām, tostarp viens īpašs pagrieziena brīdis Ilzes dzīvē, kas atklāj ne tikai viņas personīgo izaugsmi, bet arī to, kā numeroloģija var sniegt atbildes uz jautājumiem, kas vēl nav atrisināti.

Vairāk par šo interesanto sarunu un numeroloģijas atklājumiem – skatieties raidījumu!

Tāpat Ilze dalās savā instagram kontā ar dažādām tēmām par numeroloģiju ilze.numba.numerologe.