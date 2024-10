VIDEO. Anatolijs Kreipāns: ceļš no laukiem uz žurnālistikas virsotnēm Ieteikt







Anatolijs Kreipāns, kurš neuzskata sevi par astroloģijas vai numeroloģijas entuziastu, atzīst, ka šīs jomas piedāvā interesantas atziņas par viņa personību.

Viņš ir pateicīgs par iespēju nodarboties ar to, kas viņam patīk, un uzskata, ka laime ir spēt sevi realizēt. Kā atzīst pats, liktenis ir bijis ļoti labvēlīgs.

Par olimpiskajām spēlēm Kreipāns ir izteicis domu, ka katras spēles ir kā randiņš ar nepazīstamu sievieti – tās nes patīkamu satraukumu un jaunas iespējas.

Nākot no laukiem un mazas pilsētas, Kreipāns uzsver, ka nav svarīgi, no kurienes tu esi, bet gan tas, ko tu dari un vai tas sniedz tev gandarījumu. Viņš ātri saprata, ka žurnālistika ir viņa aicinājums, apkopojot informāciju par sportistiem no dažādiem, bieži vien neizmantotiem avotiem, piemēram, grāmatām un citām publikācijām, ko grūti atrast internetā.

Kreipāns gatavojas katrai pārraidei dubultā – viņš apzinās, ka dažādas situācijas var notikt, tāpēc gatavojas visām pārraidēm ļoti rūpīgi. Tāpat viņš neatsaka saviem kolēģiem ar sagatavoto materiālu labprāt dalās, ja kādam tas var būt noderīgi.

Anatolija Kreipāna apziņas skaitlis ir 3, kas liecina par viņa spēju būt par zināšanu guru un stratēģiski domājošu cilvēku. Viņš ir pārliecināts, ka jebkura darbība jāveic ar pilnu atdevi un tieši šādiem principiem viņš seko.

Interesanti, ka viņa matricā ir divi seši, kas nozīmē, ka viņam ir jāizdara lietas, kas sniedz gandarījumu, taču šis skaitlis var radīt arī grūtības pabeigt uzsāktos projektus. Anatolijs Kreipāns ar šo jautājumu dalīsies raidījumā, sniedzot skatītājiem iespēju labāk izprast viņa pieeju.

Anatolijs vienmēr meklē jaunus veidus, kā pasniegt informāciju aizraujoši un interesanti. Viņa realizācijas skaitļi 3 un 7 liecina par spēju nodot informāciju un veikt citu cilvēku transformāciju, kas lieliski sakrīt ar viņa profesiju.

