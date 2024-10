Seksīgā Liene Ušakova. Publicitātes foto

VIDEO. Rīgas princese tagad paneļu mājā ar zemajiem griestiem! Ušakova sašutusi par jaunajiem dzīves apstākļiem







TV šova “Slavenības. Bez filtra” zvaigzne Liene Ušakova krasi mainījusi savu dzīvi, pārceļoties no Rīgas uz Liepāju sava pie mīļotā vīrieša Jura. Pārcelšanās process gan nav ne viegls, ne vienkāršs, turklāt rada arī saspringtas situācijas abu starpā.

Priekšā vēl daudz darba – kad pārvestas mantas, jāsāk lielā šķirošana, jo vienā no istabām Juris arī līdz šim glabājis mantas, kas īsti nav vajadzīgas. Liene spriež, ka vislabprātāk viņa paņemtu kādu sniega lāpstu un visu sašķūrētu stūrī vai saliktu lielās kastēs un sakrautu tornītī. Tāpat arī viņa saprot, ka ar mantu šķirošanu pašai arī būs jānodarbojas, jo Juris to, visticamāk, nedarīs.

“Ja nav remonta, vismaz gribētu te atbrīvot, lai būtu kārtība. Kaut ko darīt soli pa solītim. Jo man ir vajadzīga šī te māju sajūta,” saka Liene.

Viņa arī atklāj savas šā brīža pārdomas par izdarīto izvēli: “Ja man kāds būtu teicis, ka es no klusā centra, princešu midziņas, reiz pārvākšos kaut kur labi tālu, un dzīvošu paneļu mājā un dzīvoklī ar zemajiem griestiem, es nebūtu ticējusi…”

