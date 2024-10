Jaunājā talantu šovā “Ir talants!” pirmo “zelta pogu” nopelnīja 13 gadus vecā dziedātāja Elly Bert, īstajā vārdā Eleonora Giberte. Apbrīnojami spēcīgās balss īpašniece pārsteidza gan skatītājus, gan tiesnešus ar savu spēcīgo balsi, zemo vokālu un pārliecību uz skatuves.

Viņas uzstāšanās, izpildot Eimijas Vainhausas dziesmu bija tik iespaidīga, ka viens no žūrijas locekļiem – Andrejs Ēķis – nedomājot nospieda “zelta pogu”, nodrošinot Elly Bert automātisku iekļūšanu finālā, izlaižot pusfinālus. Visa zāle piecēlās kājās un aplaudēja, un arī tiesneši pauda sajūsmu.

Tiesneši minēja, ka dziedātāja varētu būt jauna skatuves partnere Donam. Andrejs atklāja, ka skrējis nospiest “zelta pogu,” jo baidījies, ka cits tiesnesis viņu apsteigs, un uzsvēra, ka bija pārsteigts par tik emocionālu un spēcīgu priekšnesumu no tik jaunas meitenes. Andrejs arī deva Eleonorai padomu, norādot, ka viņai jābūt pārliecinātai par savu mīlestību pret mūziku, lai gūtu panākumus uz lielās skatuves.

Pēc uzstāšanās Eleonora nespēja slēpt savu prieku, lēkājot aiz laimes un paužot savu pārsteigumu par notikušo.

Paldies visiem par sirsnīgo atbalstu, centīšos jūs pārsteigt finālā❤️

thank you all for your incredible support, I’ll try to do my best in the final❤️#tv3 #irtalants #latvia pic.twitter.com/x7XK2gdibi

— Elly Bert (@ellybertmusic) October 7, 2024