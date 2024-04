Foto: X/ visergard24

VIDEO. Sidnejā pārpildītā tirdzniecības centrā šorīt sadurti vairāki cilvēki Ieteikt







Vienā no Sidnejas iepirkšanās centriem ar nazi bruņots uzbrucējs noslepkavojis vismaz sešus cilvēkus, ziņo Austrālijas policija.

Reklāma Reklāma

Daudzi citi cilvēki ir ievainoti, un Sidnejas slimnīcās nogādāti astoņi cietušie, tajā skaitā kāds deviņus mēnešus vecs bērns. Viens no ievainotajiem slimnīcā vēlāk miris, kamēr pieci no upuriem mira notikuma vietā.

Uzbrukums noticis plašajā tirdzniecības centrā “Westfield Bondi Junction”, kuru, kā jau sestdienas pēcpusdienā, bija pārpildījuši pircēji.

Uzbrucējs rīkojies viens pats, un viņu nošāvusi policiste, kas pirmā ieradusies notikuma vietā.

Iepriekš izskanēja ziņas, ka uzbrucēji, iespējams, bijuši divi.

Policija vēl nav noskaidrojusi uzbrucēja identitāti, un ziņu par iespējamo motīvu pagaidām nav, taču netiek izslēgta terorakta iespējamība.

Brīdinām par nepatīkamiem skatiem video.

First video shows brave civilians fighting off the terrorist in Sydney, Australia. Several people killed. Via @AnnoymousGiraf pic.twitter.com/nDjHQUh5vX — Visegrád 24 (@visegrad24) April 13, 2024

BREAKING: Graphic videos emerge from the terrorist attack in Sydney, Australia. Security personnel giving CPR to women who have been stabbed. Unconfirmed reports speak of 4-6 killed Via @AnnoymousGiraf pic.twitter.com/zH3SCJibQ5 — Visegrád 24 (@visegrad24) April 13, 2024

BREAKING: Video of Australians fleeing in panic after the Islamist terror attack in Sydney. Several people stabbed to death. We don’t have to live like this pic.twitter.com/7pertHlNAq — Visegrád 24 (@visegrad24) April 13, 2024