Foto: “Māmiņu klubs”

Jau šovakar pie “STV Pirmā!” skatītājiem nonāks viens no “karstākajiem” rudens sezonas jaunumiem – izklaidējošs otrdienas vakara šovs “Kad viņas satiekas”, kur dzirkstošs dāmu trio – Dagmāra Legante – Celmiņa, Kristīne Virsnīte un Sanda Dejus čalos par visu svarīgo sieviešu dzīvēs – attiecībām, skaistumu, modi un, protams, vīriešiem. Viņas ieskatīsies slavenu latviešu dzīvēs, iztaujās viņus par aktuāliem notikumiem, testēs modes jaunumus un sakuls īstu emociju kokteili kā raidījuma studijā, tā otrpus ekrāniem.

Pirmajā raidījumā pie dāmām viesosies pasākumu rīkotāja un uzņēmēja Sindija Vilde, kura atklās savu šā brīža lielāko kaislību un neskoposies ar patiesām emocijām, stāstot par savu māju meklējumiem ārpus Latvijas robežām. Viņa nesen atgriezusies no Portugāles, kur pavadīja četrus mēnešus un atklāj, ka, lai arī bija iecerējusi septembra beigās doties atpakaļ, plānus mainījusi un Latvijā paliks vismaz līdz šī gada beigām.

“Lidojot prom, es ļoti riskēju. Un šobrīd es neesmu gatava tik daudz riskēt. Tāpēc izskatās, ka Latvijā palikšu vismaz līdz gada beigām,” raidījumā saka Sindija. Tāpat viņa – neslēpj, emocionāli grūtākais, esot prom no Latvijas, ir bijis pārdzīvot to, ka blakus nav dēliņš. Un arī šoreiz, kad Kristīne Virsnīte “Kad viņas satiekas” studijā jautās par lēmumu tomēr doties prom vienai, Sindija, valdot asaras, atzīs, ka joprojām ir grūti par to runāt, pat brīdī, kad abi ar dēlu atkal ir kopā.

Tāpat raidījumā viesosies dziedātājs Markuss Riva, kurš dabūs trūkties ne pa jokam, jo dāmas viņu izaicinās uz pikantu spēli, kurā jautājumi birs kā no pārpilnības raga. Vai viņš šova vadītājām atspēlēsies? Pievienojies dzirkstošajam dāmu trio un uzzini, par ko runā dāmas, kad viņas satiekas.

Video ieskaits: