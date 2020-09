Publicitātes foto

Austrāliešu bērnu literatūras gandrīz nu jau klasikai piederīgās grāmatas “Vētras puika” otrā ekranizācija ir aizraujoša filma visai ģimenei, atklājot gan dažādus noslēpumus par tālo kontinentu, gan iedziļinoties attiecībās starp Maiklu, viņa tēvu un pārējo ģimeni.

Kolina Tīles grāmata “Vētras puika” pie lasītājiem nonāca 1964. gadā un ļoti ātri atrada savu lasītāju. 12 gadus vēlāk tapa tās pirmā ekranizācija (1976), un Pirkstukauliņa lomā iejutās viens no slavenākajiem aborigēnu aktieriem Deivids Gulpilils (jaunajā versijā viņš parādās kā Pirkstukauliņa tēvs). Filmas, kas iekļaujas Austrālijas jaunā viļņa darbu listē, panākumus rotāja divas balvas – žūrijas balva un labākās filmas gods 1977. gada Austrālijas Kino institūta balvu pasniegšanas ceremonijā.

Gadiem ejot, ne viens vien atgriezās pie “Vētras puikas” adaptācijām dažādos formātos: 1994. gadā tapa audioiestudējums, 2013. un 2015. g. – teātra izrādes, bet 2018. gadā – pat videospēle bērniem. Nu pienākusi kārta otrai ekranizācijai, un tajā lomas atveido arī divi Holivudai pietuvināti austrāliešu aktieri – oskarotais Džefrijs Rašs un Džejs Kortnijs, kurš spēlējis vairākos megabudžetu grāvējos. Galvenajā lomā – televīzijā karjeru sākušais jaunais aktieris Finns Litls.

Maikls Kingslijs ir veiksmīgs biznesmenis, kurš, atgriezies pie znota un mazmeitas, gremdējas atmiņās, kas izjauc viņa mirušās meitas vīra sausi aprēķinātos biznesa nodomus. Devies atmiņu ceļojumā, viņš kopā ar Madiju gara acīm skata mazā Vētras puikas ikdienu, kādā viņš nokļuva pēc traģēdijas. Dzīvodams ar tēvu tālu prom no civilizācijas, viņš ne vien izglābj no drošas nāves mazu pelikānu trio, bet arī sadraudzējas ar tiem – jo īpaši Persivala kungu –, un tālākais stāsts cieši saistīts ar šo putnu vietu abu dzīvē un aborigēnu Pirkstukauliņu, kurš arīdzan izvēlējies dzīvot savrup no cilvēku sabiedrības.

Iemīļoto grāmatu ekranizācijas uzliek lielu atbildību to veidotājiem, taču pieprasījums pēc tām ir milzīgs, tāpēc ik pa laikam kinoteātru repertuāros tās nonāk, protams, teju vienmēr pieprasot salīdzinājumus ar iepriekš tapušām versijām. Šona Sīta veidotajam “Vētras puikam” pārmet arī iestīvinātu tēlojumu, taču uz to viegli pievērt acis, lai – Austrālijas gadījumā – grimtu labi zināmajā stāstā, bet pārējā pasaulē skatītos, cik neparasta draudzība izveidojusies starp mazu puiku un Persivāla kungu.

“Vētras puika”/”Stormboy”

Austrālija, 2019

Režisors: Šons Sīts

Lomās: Finns Litls, Džefrijs Rašs, Džejs Kortnijs, Trevors Džeimisons, Morgana Deivisa, Deivids Gulpilils

No 18. septembra kinoteātros

