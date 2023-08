VIDEO. Solovjovs nesirgst ar pieticību. Ne tikai no Berlīnes Krievija neaizies, bet arī Makronu izspers no Elizejas laukiem

“Šoreiz, es ceru, – kur būs bijusi krievu karavīra kāja, tur tā arī paliks. Mēs nepametīsim Berlīni! Mums arī Makrons [Francijas prezidents Emanuels Makrons] ar zābaku pa vienu vietu jāizmet no Elizejas laukiem.” Ar šādiem, arvien trakākiem un utopiskākiem murgiem, atkal izcēlies Krievijas ikvakara propagandists Vladimirs Solovjovs.

Šim Putina mantiniekam esot jāizprasa, ko viņš iedomājoties. Tāpat Šolcu [Vācijas kanclers Olafs Šolcs] esot aiz auss jāpaņem, bet Pistoriusam [Vācijas aizsardzības ministrs Boriss Pistoriuss] vispār lai esot Dieva miers.

Solovjovs turpina: “Kur vispār ir tā Vācijas demokrātiskā republika? Iesim un paskatīsimies! Un atdosim zemes cilvēkiem!”

"Where's the GDR? We'll get it back!". "Where a Russian soldier's foot goes, there it will stay, so we won't leave Berlin"! "We need to kick Macron out of the Elysee Palace with a boot." – Russian propagandists are getting crazier by the day. pic.twitter.com/ySI4HUnihu

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 11, 2023