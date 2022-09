VIDEO. Spraiga pakaļdzīšanās un aplaupīšana Ņujorkā. Šoferis ieslēdzis GTA režīmu Ieteikt







Twitter publiskots kāds video no Ņujorkas ielām, kurā redzama spraiga pakaļdzīšanās.

Pie ieraksta lasāms komentārs: “Paņemsim pauzi no kara un pārcelsimies uz Ņujorku, kur dzīvo pasaules pieklājīgākie braucēji, kuri reizēm ieslēdz GTA režīmu.”

Video redzams, kā viena automašīna, ignorējot satiksmi un gājēju ietves, dzenas pakaļ otrai, līdz galu beigās izdodas to nobloķēt. No automašīnas, kas dzinās pakaļ, izlec kāds vīrietis, kurš pieskrien pie otra auto un aplaupa to.

Vairāk skaties video!