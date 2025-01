Foto: ekrānuzņēmumi no video.

VIDEO. Tā indiešus vēl neviens nebija “raksturojis”! Soctīklotāji divejādi uztver “Bez Tabu” humoru Ieteikt







Kāda tik tok lietotāja Nate Anna Rozīte nofilmējusi vienu no jaunākajiem “Bez Tabu” raidījuma sižetiem par velosipēdu zādzību. Tur kāds kungs, izsakot versijas kas un kāpēc Rīgā zog velosipēdus, savā teorijā piemin arī “Bolt” darbiniekus no ārzemēm, kurus nevis sauc par piegādātājiem, ārzemniekiem, indiešiem, bet tā vietā nodejo pāris sekunžu deju it kā atdarinot indiešu nacionālās dejas. Šīs pāris sekunžu dejas laikā “Bez Tabu” raidījuma veidotāji fonā vēl uzliek indiešu mūzikas ritmus.

Reklāma Reklāma

Pati filmētāja fonā smejas, daudzi komentāros arī saka, ka ir smieklīgi. Citi norāda, ka tomēr aizvainojošs solis no raidījuma veidotājiem.

Aktīvais X lietotājs Rihards Gromuls par šo izteicās: “Diez montētājs uzreiz saprata, kādu fona dziesmu likt, vai tomēr viņš pajautāja intervētājam?” Komentāros dažs smej, citi to sauc par rasismu.

Diez montētājs uzreiz saprata kādu fona dziesmu likt, vai tomēr viņš pajautāja intervētājam 🫣 pic.twitter.com/jNGWLwwkTp — Rihards Gromuls (@Gromuls) January 10, 2025

Casual rasisms — Amalek 🇺🇳 (@Em0zo) January 11, 2025

Casual rasisms — Amalek 🇺🇳 (@Em0zo) January 11, 2025

Kā domā tu?