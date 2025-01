“Bolt” kurjeri visi skaitās “studenti” – tā ir lielākā problēma! Jaunups par migrantiem Latvijā Ieteikt







Pērn pieaudzis rīdzinieku uztraukums par imigrantu pieplūdumu galvaspilsētā, soctīklotāji sacēluši īstu vētru arī par jaungada nakts svinībām Rīgā, kur ārzemnieku vietām šķita vairāk kā vietējo svinētāju. Kāda ir imigrantu situācija Latvijā? Kuram ir visa informācija?

Reklāma Reklāma

“Vai mums ir informācija un skaidrība, cik ir lielas ir imigrantu kopienas Latvijā? Es domāju, ka pat, ja dienestiem ir, sabiedrībai kopumā nav. Tas nozīmē, ka tā ir baigā neizdarība un nav drošības sajūtas. Es arī neesmu drošs, ka precīza informācija ir dienestiem, bet tas ir tikai mans minējums,” par šo tēmu TV24 raidījumā “Rīga gatava?” izsakās Edgars Jaunups, partijas “Latvijas Attīstībai” valdes loceklis.

Viņš tālāk stāsta, ka, cik pašam zināms, nelegālo iebraucēju skaits esot neliels. 200 pērn noķērusi valsts policija, 22 nelegālos imigrantus pašvaldības policija.

“Iebrauc jau legāli un tā arī ir problēma, pa ko būtu jādomā nākamajā piecgadē. Vienīgi tas ir valsts jautājums it kā no vienas puses, bet no otras puses pašvaldības ļoti daudz var darīt, jo tās saskaras ar reālo situāciju. Tikai vienīgi jāatbild patiesībai visām tām baumām, ka lielākā daļa “Bolt” riteņbraucēju ir superstudenti, atsevišķās privātās augstskolās, un, ka Latvija ir izgudrojusi lētāko darba atļauju Eiropā. Tu vienkārši samaksā ar studiju maksu pa pirmo semestri. Un studē, braukājot ikdienā ar riteni – lūk, kur ir problēma. Viņi jau ir legāli šeit. Nu, noķers, pārbaudīs dokumentus – students. Te būtu jānonāk līdz stingrākai, tiešām stingrākai migrācijas politikai kopumā, ka nevar legāli iebraukt Latvijā!” viņš norāda.