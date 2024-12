Atis Auzāns. Publicitātes foto.

Kanāla STV Pirmā! sarunu raidījumā “Divi vienā” viesojas mūziķis Atis Auzāns un viņa sieva, māksliniece Ludmila Velika-Auzāne. Šī ir pāra pirmā intervija kopā, kā arī pirmā atklātā saruna par viņu attiecībām. Tas ir skaists mīlas stāsts, kas aizsācies, kad Ludmilai bija tikai 19 gadu, bet Atim aiz muguras jau divas laulības. Viņi savās attiecībās piedzīvojuši gan kaislīgu mīlestību, gan uz laiku arī sāpīgu šķiršanos.

Ludmila atklāj, ka pēc piecu gadu kopā būšanas, attiecībās iestājusies krīze, pārim pašķiroties uz pusgadu: “Tas bija briesmīgi. Varbūt nostrādāja mans jaunības maksimālisms, es biju ļoti spītīga, bieži apvainojos. Laikam viņš vienā brīdī saprata, ka nespēj to vairs izturēt. Tas bija sāpīgi, man nebija nekādu domu, ka mēs varētu atkal saiet kopā. Tad nu sāku fokusēties uz savu izaugsmi, mērķiem, bet nu sajūta bija, it kā gabals no miesas būtu atrauts. Tas bija traki.”

Izrādās, ka lēmumu par dzīvošanu atsevišķi pieņēmis tieši Atis. “Kopš mēs iepazināmies, mēs ilgu laiku bijām dienu dienā kopā. Man Ludmila pat brauca līdzi uz ballēm, kurās spēlēju, un mēs vispār nešķīrāmies. Manuprāt, tas bija grūti arī viņai, un es nevarēju vairs noskatīties, kā viņa mokās, gaidot mani. Mēs nebijām iemācījušies kaut kādu ilgāku laiku palikt viens bez otra. Tā bija problēma. Kad pašķīrāmies, es sapratu, ka bez šī cilvēka tomēr nevaru dzīvot, un pēc tam jau attiecības aizgāja pilnīgi citā kvalitātē.”

