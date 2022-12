Madara Biedriņa. Foto: Zigmunds Bekmanis

VIDEO. “Tās sajūtas bija drausmīgas, sākās nenormāla panika…”: Madara Biedriņa ziemas peldes laikā gandrīz gājusi bojā Ieteikt







Basketbolista Andra Biedriņa sieva, ēst gatavošanas entuziaste Madara Biedriņa, viesojoties raidījumā “Kad viņas satiekas” dalījusies savā pieredzē par ziemas peldēm. Viņa arī nenoliedz – ir piedzīvojusi pavisam bīstamas situācijas.

“Zem mīnuss četriem grādiem es vairs nepeldu, bet tā recepte katram ziemas peldētājam ir sava. Pirmajā sezonā gribas uzstādīt visādus rekordus – sēdēt tur tajā āliņģī piecas sešas minūtes. Bet vēlāk jau tu sāc izglītoties, sāc lasīt. Saproti, ka labāk ir ielīst aukstajā ūdenī biežāk, bet īsāku laiku,” – viņa dalās pieredzē.

Kādu reizi viņa gan piedzīvojusi ļoti bīstamu situāciju, kura, par laimi, atrisinājās labi tikai tāpēc, ka Madara uz ziemas peldi bija devusies kopā ar draudzeni.

“Mēs bijām ar draudzeni peldēt Mežaparkā. Bija diezgan liels tas āliņģis, bet pa virsu bija jau kārtiņa ar pakusušu sniegu. Un tas āliņģis bija ļoti dziļi, jo bija pacēlies ūdens līmenis. Un es esmu izsēdējusi tās divas minūtes un kāpju ārā, bet es rāpjos un vairs netieku – slīdu atpakaļ! Un jūtu, ka jau tūlīt, tūlīt paiešu zem tā ledus… Tās sajūtas bija drausmīgas, sākās nenormāla panika,” – viņa atceras.

“Otra meitene man palīdzēja – viņa mierīgi uz to reaģēja ļoti, un izstūma mani ārā. Bet no tās reizes es sapratu, ka nekad, nekad to nevar darīt viens pats! Pirmajā sezonā es arī varēju tur viena pati tumsā āliņģī līst, nekad to nedariet!” – saka Madara.

Madara Biedriņa dalās savā pieredzē par ziemas peldēm: