VIDEO. Ukrainas ložmetēji Bahmutas kaujās paļaujas uz ieročiem, kas ir vecāki par viņiem pašiem







Ukrainā netālu no Bahmutas Ukrainas spēkiem bieži nākas paļauties uz 70. un 80. gados ražoto artilēriju. Frontes līnija tur ir viena no karstākajām. Sarunā ar mediju RFE/RL karavīri stāsta – lai gan padomju laika bruņojums ir vecs, tas joprojām ir ļoti efektīvs. Lieki piebilst, ka vairums karavīru ir krietni jaunāki par viņu rīcībā nodoto tehniku.

Piemēram, 2S3 pašpiedziņas lielgabals. Mašīna ir veca, padomju ražojuma, taču, kā saka karavīri, neskatoties uz lielgabala vecumu, tas rada nelielu troksni un pilda savus kaujas uzdevumus.

Ukraiņu karavīrs Olehs norāda, ka padomju laikā ražotā tehnika joprojām ir efektīva, tomēr jauno tehniku tai nepārspēt.

“Tā jau ir nodzīvoji savu dzīvi. Padomju laiki. Šai tehnikai ir savas nianses. Tas var strādāt un strādāt kā nākas, bet tad tu kaut ko nedaudz sasit, kaut kādu kabeli vai cauruli… Īsāk sakot, visam ir tendence salūzt. Galvenais visu ātri salabot. Un viss būs labi,” uzsver karavīrs vārdā Iļja.

Video turpinājumā RFE/RL žurnālists stāv pie padomju laika T-80. Šī ir trofeju no Krievijas karaspēka Sumu reģionā. Kā to šeit sauc ukraiņi: “lendlīze”. No slēptām pozīcijām Ukrainas karavīri pretiniekiem nodarījuši būtiskus zaudējumus.