VIDEO. “Varoņi Rojā! Ja jau gulbjiem uzbrauca, arī cilvēka galvu ūdenī nepamanītu!” Sieviete nofilmē pārgalvīgus atpūtniekus 35
Šajā karstumā katrs, kurš var, pavada laiku pie ūdens. Diemžēl kādai atpūtniecei mierīgo pēcpusdienu izbojājuši ekstrēmo sporta veidu piekritēji, kuri ne tikai trokšņoja pludmalē, bet ar ūdensmoci uzbrauca gulbju ģimenei. Sieviete visu iemūžināja video un publicēja sociālajos tīklos.
“Varoņi Rojā! Es šokā par redzēto, sēžot klusi jūras malā, iegrimusi savās domās. Un te tāds skatiņš!
Saprotiet, man ļoti patīk aktīvā atpūta un, ja pavisam godīgi, nekāda dabas mīļotāja neesmu, taču šis pat man likās par traku.
Gulbju delegācija ar mazuļiem mitinās tieši šajā piekrastē un te vienam pārītim ģeniāla ideja braukt tieši virsū? Jautri taču..
Tas nav pārāk tālu no krasta. Parasti šajā attālumā man vīrs peldas. Paldies Dievam, ne šoreiz! Ja šie gulbjus nepamanīja, vai pamanītu ūdenī peldošu galvu. Jūsu domas par šo?” sieviete jautā.
Komentāros cilvēki uz redzēto reaģējuši ļoti asi. Daudzi neslēpj sašutumu un uzskata, ka šāda rīcība nav vienkārši neveiksmīga izklaide, bet gan apzināta bezatbildība gan pret putniem, gan citiem atpūtniekiem.
“WTF,” īsi komentē Baiba, bet Elvijs piebilst: “Pats braukāju ar ūdensmoci, bet nu šitādu stulbumu izdomāt darīt ir jābūt ekselenti maz smadzenēm!”
Vairāki komentētāji uzsver, ka šajā situācijā būtu jārīkojas ne tikai ar nosodījumu internetā, bet arī jāvēršas policijā. “Jāzvana, lūdzu, policijai. Man šķiet, tas gluži nav normāli,” raksta Dace. Līdzīgi domā arī Linda Upmale: “Uzreiz zvanīt policijai!!!”
Arī citi norāda, ka video vajadzētu nodot likumsargiem. “Obligāti jāzvana policijai un arī šodien jāraksta iesniegumu policijai un jāiesniedz video!” iesaka Evita. Valērija piebilst: “Lūdzu, sazinieties ar policiju. Šaubos, ka šiem te vispār ir ūdens motocikla tiesības.”
Komentētāja Evija atgādina, ka Roja nav tik liela vieta, lai nebūtu iespējams noskaidrot, kam pieder konkrētais ūdensmotocikls: “Roja ir neliela vieta, kur katrs zina katru. Arī to, kam šis braucamais pieder un cik adekvāts braucējs ir. Nav grūti izveikt pārrunas un ziņot Valsts policijai, lai reaģē. Pat ja visi dokumenti kārtībā, ārdīšanās uz ūdens, apdraudot citu drošību, nav pieņemama.”
Cilvēki komentāros arī īpaši uzsver, ka runa nav tikai par gulbjiem. Ja braucēji nav spējuši laikus pamanīt lielus putnus, tad tikpat labi viņi varētu nepamanīt arī peldētāju. “Ja šie gulbjus nepamanīja, vai pamanītu ūdenī peldošu galvu?” jautāja pati video autore, un komentētāji viņai piekrīt. Pēteris raksta: “Mežoņu zeme… Tas, kurš filmē, varēja izsaukt policiju ar visiem pierādījumiem un konfiscēt braucamos. Tas būtu taisnīgi un pareizi.”
Daļai cilvēku visvairāk sāpējis tieši tas, ka incidenta tuvumā bijusi gulbju ģimene ar mazuļiem. “Nu šis gan nebija labi. Jo tur tik daudz gulbju bija. Es domāju, ka viņi viņus redzēja, bet šodiem it krūmājiem tas ir vienaldzīgi, viņiem savs egoisms ir svarīgāks. Tas tiešām ir skumji,” raksta Agnese.
Daiga komentāros atgādina, ka Drauga spārnā glābšanā nonāk putni, kuriem cilvēku neapdomīgas rīcības dēļ nācies ciest: “Šausmas… Drauga spārns pārpildīts ar putniem, kurus glābj… Bet te atklāta ņirgāšanās un cietsirdīgas spēles.”
Ļoti skarbs savā vērtējumā ir arī Māris: “Šajā brīdī ir jānostrādā valstij un likuma spējai sodīt dabas postītājus un pārkāpējus. Lai gan valsts esam mēs paši, mums jārīkojas neiecietīgi pret necieņas izrādītājiem, tajā skaitā pret dabas vandāļiem un huligāniem.”
Juris uzsver, ka braukšana ar ūdensmoci virsū gulbju baram nav ne drosme, ne adrenalīns: “Tā ir elementāra stulbuma demonstrācija. Ir cilvēki, kas jaudu izmanto priekam, un ir tādi, kuriem vienīgais ‘sasniegums’ ir terorizēt dzīvniekus, kuri nespēj atbildēt.”
Komentāros izskan arī bažas, ka šāda uzvedība var beigties traģiski. “Bet uz sitiena jāziņo policijai, jo nākamreiz var kādam beigties bēdīgi… Un kas zina, vai nenodarīja pāri nabaga putniem,” raksta Anita.
Ne visi komentētāji gan izvēlas nopietnu toni. Daži mēģina situāciju komentēt ar ironiju, tomēr kopējā noskaņa ir nepārprotama – vairums cilvēku šādu rīcību neatbalsta un uzskata, ka atbildīgajiem būtu jāsaņem sods. “Galvenais nav izpriecas ar moci. Galvenais, lai citi redz, kas brauc un kā,” raksta Gints.
Noslēgumā komentāros atkārtojas viens un tas pats aicinājums – video nodot policijai, noskaidrot braucējus un nepieļaut, lai šāda “izklaide” pie ūdens kļūst par normu. Kā raksta Sindija: “Ziņojiet pašvaldības policijai!”