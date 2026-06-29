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Ilustratīvs attēls
Foto: LETA/AFP

Šajās diennakts stundās labāk ārā neiet: Latvijā izsludina vēl vienu brīdinājumu 4

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LETA
19:30, 29. jūnijs 2026
Ziņas Latvijā

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izplatījis dzeltenās pakāpes brīdinājumu par stipru karstumu otrdien Rīgā.

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Rīgā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 27 grādiem.

Brīdinājums būs spēkā rīt no plkst. 13 līdz 21.

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Speciālisti norāda, ka karstums rada papildu slodzi sirds un asinsvadu, kā arī elpošanas orgānu sistēmām. Vecāki cilvēki, zīdaiņi, kā arī citu vecuma grupu pārstāvji, kas sirgst ar hroniskām saslimšanām, tiek pakļauti veselības traucējumu riskam.

Stipra karstuma laikā vairāk nekā ierasts, cilvēku izvēlas atpūsties pie ūdens, kas paaugstina potenciālo nelaimes gadījumu risku.

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