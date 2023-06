Foto: REUTERS/SCANPIX Pasažieru un vilcienu sadursme Grieķijā.

VIDEO. Vilcienu sadursmē Indijā ievainoti vismaz 200 cilvēki, gājuši bojā – vismaz 50 Ieteikt







Vilcienu sadursmē Indijas Odišas štatā gājuši bojā vismaz 50 cilvēki un simtiem ievainoti, piektdien ziņoja vietējie mediji un amatpersonas.

Sadursmē iesaistīti divi pasažieru vilcieni.

Aptuveni 400 cilvēki ir hospitalizēti, atklāja amatpersonas.

Negadījumā vietā strādā gandrīz 500 policistu un glābēju ar 75 ātrās palīdzības mašīnām un autobusiem, atklāja viena no Odišas štata amatpersonām.

Glābēji cenšas atbrīvot aptuveni 200 cilvēkus, kas, domājams, iesprostoti avarējušajos vilcienu vagonos.

Dzelzceļa ministrijas preses pārstāvis atklāja, ka no sliedēm noskrēja desmit no 12 vilciena vagoniem, un atlūzas no dažiem sadragātajiem vagoniem nokrita uz blakus esošajām sliedēm. Tām uztriecās virsū otrs pasažieru vilciens.

Neraugoties uz valdības centieniem uzlabot dzelzceļa drošību, Indijā katru gadu notiek vairāki simti negadījumu.

1995.gada augustā divi vilcieni sadūrās netālu no Deli, kā rezultātā gāja bojā 358 cilvēki. Tā bija lielākā vilcienu avārija Indijas vēsturē.

Lielākajā daļā vilcienu avāriju vainojamas cilvēku kļūdas vai novecojušas iekārtas.

“Twitter” Indijas ziņu dienesti jau dalījušies ar nepatīkamiem skatiem no notikuma vietas.

Visuals from the site near Bahanaga Railway Station in Balasore, where the train accident happened earlier today. pic.twitter.com/9kjBZDwJzO — Press Trust of India (@PTI_News) June 2, 2023