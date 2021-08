VIDEO. “Viņa ir ļoti sekla!”: tā savu slaveno māsu Meganu Mārklu TV šovā nodēvē pusbrālis Tomass Mārkls

Tomass Mārkls Juniors ir Saseskas hercogienes Meganas Mārklas vecākais brālis, kurš nupat kļuvis par TV realitātes šova “Lielais brālis” (“Big Brother VIP”) dalībnieku Austrālijas TV kanālā.

Šajā šovā tā dalībnieki ir 12 sabiedrībā pazīstami cilvēki, kuri noteiktu laiku dzīvo slēgtā telpā un TV kameras iemūžina viņus 24 stundas diennaktī. Kādu dienu Tomass Mārkls, sarunājoties ar pārējiem dalībniekiem teicis, ka esot jau reiz brīdinājis princi Hariju neprecēt viņa pusmāsu Meganu.

SNEAK PEEK: Get ready! The VIPs are coming! #BBAUvip coming soon to Channel 7 pic.twitter.com/BvZqyAeKHE

— Big Brother AU (@BigBrotherAU) August 8, 2021