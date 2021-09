Akmens lokā pārvietojamā ugunskura trauks. Foto: Ralf Geithe/SHUTTERSTOCK

Viesistaba ziemas dārzā? Oriģinālas idejas drosminiekiem Ieteikt







Andris Ozoliņš, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Dārzi ir dažādi. Ir regulārs franču stila dārzs, ir dabai pietuvināts angļu stila dārzs, ir minidārzi un dominējošie “kā sanāk” dārzi… Kopumā dārzs ir konservatīva lieta, kas laika gaitā mainās maz. Tā tik vēl trūktu, lai tur ik pa brīdim pārstādītu kokus un veiktu citus varas darbus… Tomēr cilvēka un dārza tandēms mainās, pēdējo gadu desmitu laikā galvenās izmaiņas dārzu modē ienesušas jaunās tehnoloģijas, kas ļauj “vecās dziesmas” klausīties jaunās skaņās.

Mākslīgā augsnes ­apsilde

Dārzeņu audzēšanai var izmantot gan apsildāmās dobes, gan siltumnīcu, kurai siltumu nodrošina saules paneļi. Foto: Jgolby/SHUTTERSTOCK

Dārzu mode virzās uz iespēju radīšanu, kas ļautu zaļumam priecēt visos gadalaikos, arvien vairāk nodrošinātu komfortu augam un cilvēkam. To palīdz darīt tehnoloģijas, kas piedāvā visdažādākos siltumkabeļus, ar kuriem veikt augsnes mākslīgo apsildi.

Vispirms šo tehnoloģiju lietoja sporta stadionos, kuros ilgstoša zāles seguma kvalitāte ir ļoti nozīmīga. Vēlāk tās ienāca ziemeļu puses dārzos, kuros, apsildot noteiktas dārza daļas, var pagarināt “zaļo” sezonu vēl par pāris mēnešiem. Lai arī tas viss izmaksā naudu (ierīkošana, kabeļi, kontroles sistēmas, energoresursi) un ziemeļu klimata problēmas neatrisina, tomēr šo to jau katrs dārzmīlis var atļauties. Galu galā kāpēc nevar palutināt augus, kas tāpat ir dzīvas radības, ja jau kaķu un suņu lutināšanai tiek tērēti milzīgi resursi?

Lokālās apsildes ideja ir vienkārša – zem mauriņa, dobes vai citā piemērotā vietā nelielā dziļumā tiek ierakti elektriskie apsildes kabeļi. Sistēma pamatā atgādina tradicionālās siltās grīdas, kuras izmanto mājokļos. To var regulēt manuāli – siltumkabeļus ieslēgt un izslēgt, ie­statīt tajos vajadzīgo temperatūru. Visu to izdarīt var uzticēt automātikai, kas var jaudu koriģēt, piemēram, pēc ārējās temperatūras sensoriem. Elektriskie sildkabeļi nodrošinās autonomu apkuri bez cilvēka klātbūtnes. Procesus iespējams uzraudzīt attālināti. Lokāli apsildāmās dārza vietās varētu audzēt kaprīzākus augus, kam parasti Latvijas ziema ir par skarbu.

Oranžērija vai ziemas dārzs?

Apsilde nodrošina komfortu, piemēram, var apsildīt terases grīdas un dārza celiņus, lai izvairītos no to apsnigšanas. Īpaši noderīga apsilde ir mājas ārējām kāpnēm, kuras ziemās mēdz apledot. Bet lietus ūdens notekām, ūdensvadam no akas uz māju un elektrokabeļu apsilde ziemā ir ierasta lieta. Tomēr radīt ziemeļos mūžzaļu paradīzes dārzu bez milzīga, visu dārzu sedzoša stikla kupola pagaidām nav iespējams. Kā saprātīgs kompromiss talkā nāk stiklotas oranžērijas un ziemas dārzi. Ar ko tie atšķiras?

Stiklotās oranžērijas ir “mazie tropi”, kur nepieciešams visu laiku uzturēt +24 grādu temperatūru un noteiktu mitruma līmeni. Oranžēriju klimats ļauj tur audzēt viskaprīzākos siltummīļus. Ziemas dārzu toties izmanto, lai būtu kur pārziemot podos novietotajiem siltāku klimatisko zonu augiem. Lai augi pārziemotu, pietiek ar + 8 grādiem.

Arī ziemas dārzu veido kā gaismas caurlaidīgu konstrukciju, kas labi saglabā siltumu. Jāraugās, lai ir kvalitatīvs stiklojums un racionāla apkure. Telpai instalēts ūdensvads un elektrība palīdz nodrošināt nepieciešamo servisu. Ziemas dārzu var izveidot arī uz gatavas piemājas terases un, pateicoties panorāmas stiklojumam, iegūt jaunu telpu. Vasarā atbīdot stikla sienas, no terases var priecāties par dārzu, ziemā to izmantot kā pilntiesīgu papildtelpu. Iebūvējot malkas kamīnu, var izveidot mājīgu slēgtu vies­istabu ziemā un atvērtu vasarā.

Dārza mūzika

Jaunās tehnoloģijas ļauj arī pārvērst dārzu par koncertzāli. Ainavu dizaina jauna tendence ir modernas skaņu sistēmas, kas ne tikai ir izturīgas pret klimatiskajiem apstākļiem, bet arī nodrošina kvalitatīvu skaņu. Modernas akustiskās skaņu iekārtas var iebūvēt atbalsta sienās vai arī dekorēt kā dārza elementus – mākslīgās vāzes vai akmeņus. Ja skaņu iekārtas pareizi izvieto dārzā starp kokiem, var iegūt interesantu izkliedētas skaņas efektu un nezinātājam būs grūti noteikt skaņas izcelšanās avotu.

Modeļi var būt ļoti glīti. Piemēram, firmas “Architettura Sonora” modelis “Sphere 470”, ko izgatavo no marmora vai terakotas. Skaistā dārzā skaņu var papildināt moderni, ūdensizturīgi gaismas elementi.

Dekoratīvais dārza apgaismojums, kuru uzlādē saules apgaismojums. Foto: Stenko Vlad/SHUTTERSTOCK

Saimnieks pats var izstrādāt dārza apgaismojumu un regulēt intensitāti atkarībā no diennakts laika vai arī pats izstrādāt gaismas šovu savā dārzā. Būtībā gaismas sistēmas ir liels daudzums gaismekļu, kas aprīkoti ar autonomiem procesoriem, kurus kontrolē galvenais procesors. Gaismas izrādes veidošanā palīdz ūdens kā elements, kurā gaismas atspoguļojas vai kliedējas.

Tādas ir dīķu virsmas, mākslīgie ūdenskritumi vai strūklakas, kurās gaismas stari kliedējas, laužas un atspoguļojas. Ūdens var būt viena vai vairākos lielos akmens kausos pie mājas. Nekustīgajā ūdens virsmā gaismas interesanti atspoguļosies, gandrīz kā spogulī. Visbiežāk ūdens kausi ir gatavi izstrādājumi, kam pievieno ūdeni vai arī līmeni papildina ar šļūteni. Ziemā kauss tiek iztukšots.

Tā kā kausi izskatās kā dekoratīva dārza skulptūra ar visu tajā sakritušā sniega kaudzi, tas, iespējams, būs interesantāks par vienkārši tukšu baseinu.Kā tas viss strādā? Pateicoties individuālam procesoram un LED iespējām, katru gaismekli var atsevišķi ieprogrammēt ieslēgt gaismu, regulēt krāsu, intensitāti un sinhronizēt darbības ar citiem gaismekļiem. Der aplūkot “Philips Color Kinetics” varējumu. Datorizējot dārza apgaismojumu, nakti var pārvērst krāšņā pasakā. Gaismas režīmi ir dažādi, ikdienā dārzu var izgaismot minimāli, vairāk to akcentēt brīvdienu naktīs un īpaši tas viss var noderēt svētku reizēs.

Tā kā dārzs arvien vairāk kļūst par arhitektu interešu objektu, tajā var izmantot tos materiālus, piemēram, granītu vai tērauda loksnes, kas šobrīd ir modē lielajā arhitektūrā. Arī terases, verandas, lapenes bieži tiek noformētas tāpat kā viesistabas un dārza mēbeles bieži atgādina mājas mēbeles. Apgaismojumā var izmantot interjera lustras. Turklāt vadīt gaismu, skaņu, miglu un augsnes sildīšanu var no distances, piemēram, no vied­tālruņa. Sistēma ļauj radīt un izmantot daudzus scenārijus. Piemēram, režīms “Ziemas vakars” ļaus ieslēgt celiņu apsildi, padarīs siltāku un intensīvāku gaismu un dārzā atskanēs klusa Ziemassvētku mūzika…

Nākotne – digitālajam dārza rūķim

Arvien vairāk dārza mēbeles veido kā moduļus, kurus var salikt dažādās kombinācijās. Populāras ir pārnēsājamās ugunskura vietas, kuras izgatavo arī Latvijā. Tās ir kausveidīgas un paceltas no zemes līmeņa. Dūmi nelien sēdētājam acīs. Patīkami ir paņemt vīna glāzi un pasēdēt dārzā pie dzīvas uguns. Ugunskura vietu var viegli pārvietot uz citurieni, piedevām to var izmantot, arī uzliekot uz terases dēļiem.

Reizēm ugunskura vietu iestrādā tieši galda virsmā, dārza svētku dalībnieki cep ribiņas, “neatejot no kases”. Lai arī ir izstrādātas polimēru mēbeles, kas nebaidās no lietus un sniega un var ārā stāvēt visu gadu, daudzu ļaužu sirdi vairāk silda dabiski materiāli. Šobrīd aktuāls ir nerūsējošais tērauds (kortens), kuru plaši izmanto arhitektūrā un arī dārzā. No tērauda izgatavotās dārza konstrukcijas, kad no tām notek pirmā rūsa, ir patiešām mūžīgas. Vienīgi dārza spilveni laikam vēl tuvākajā nākotnē “nelaikā” būs jāglabā noliktavā.

Dārzs kļūst arvien gudrāks. Inženieri šobrīd intensīvi strādā pie projekta “gudrais dārza rūķis”. Tas būs kompakts robots, kas paveiks mauriņa pļaušanu, augu laistīšanu un citus smagus un apnicīgus dārza darbus. Tas nenoliedzami atvieglotu saimniekiem dzīvi un piedevām neizraisītu tik daudz klasiskajā literatūrā aprakstītās ģimenes scēnas.