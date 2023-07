Foto: FreePik

Viņi ir rūdīti vecpuiši! 5 zodiaka zīmju vīrieši, kam precības nav prātā







Kāds no viņiem ir ļoti koncentrējies karjerai, bet kāds nevar ciest, ja viņa privātajā dzīvē ienāk kāds cits, bet vēl kādam patīk attiecības bez robežām… Astrologi uzskata, ka šo 5 zodiaka zīmju vīrieši apprecas reti, un tieši šo zīmju vidū visbiežāk sastopami rūdīti vecpuiši.

5. vieta – Auns

Viņi ir patiešām kaislīgi vīrieši un viņiem patīk demonstrēt savu pieķeršanos savai partnerei. Un tomēr – viņi uzliesmo kā sērkociņš un tikpat ātri viņu jūtas arī nodziest. Diemžēl, ja Aunam parādīsies kaut mazākā iespēja būt neuzticīgam un izmēģināt “kaut ko jaunu”, viņš to izdarīs gandrīz ar 100% garantiju. Vēlāk viņš sapratīs, ka ir kļūdījies, tomēr uz īsu brīdi. Attiecības, kas ilgst gadiem ilgi un ir abpusēji kaislīgas, Auniem parasti nav raksturīgas.

4.vieta – Skorpions

Šie vīrieši arī ir kaislīgi, tomēr gana noslēpumaini un bildinājumu no viņiem sieviete dzirdēs vien tikai tādā gadījumā, ja viņi būs patiešām simtreižu pārliecināti, ka ir satikuši savu liktenīgo. Ja viņiem šīs sajūtas nebūs, viņi nekad savu mīļoto nebildinās, kaut, iespējams, dzīvos kopā ilgus gadus. Skorpioni diemžēl ir arī tie vīrieši, kuri vēlas, lai viss, absolūti viss, notiktu tikai un vienīgi pēc viņu prātā un tas attiecas itin visā – gan romantikā, gan sadzīvē.

3. vieta – Dvīņi

Daudzi astrologi uzsver, ka vīrieši, kas dzimuši Dvīņu zvaigznājā, ir ārkārtīgi vieglprātīgi. Par tādiem mēdz teikt – “vēja grābšļi”. Un diemžēl šis ne vienmēr kļūst par iemeslu tam, lai neapprecētu sievieti. Viņi to var pat izdarīt, taču nekādā veidā nepiešķir milzīgu nozīmi tam, ka viņiem pirkstā ir laulības gredzens. Patiesību sakot, viņu dzīvē nemainās pilnīgi nekas – viss, ko viņi vēlas darīt, viņi dara tāpat – būdami precēti vai brīvi. Sievietes, diez cik ko patīkama nākotnes aina nerādās, vai ne?

2. vieta – Ūdensvīrs

Būt kopā ar vīrieti, kas dzimis Ūdensvīra zvaigznājā, ir ārkārtīgi viegli un patīkami – viņi ir amizanti, aizraujoši un prot patiešām rūpēties par savu otro pusīti. Un tomēr – savu brīvību, savu spēju “lidot” viņi vērtē augstāk par visu. Jā, arī par mīļoto sievieti. Faktiski Ūdensvīrs ir pārliecināts, ka jebkura laulība viņam šo brīvību atņems.

1.vieta – Strēlnieks

Strēlnieki ir aktīvi, romantiski, viņi ir apveltīti ar izteiktu seksualitāti un labi zina, ko vēlas sievietes. Tomēr no laulības saitēm viņi baidās kā no uguns. Jo līdzīgi Ūdensvīriem, neko savā dzīvē nevērtē augstāk kā savu brīvību. Starp citu, kas ir paradoksāli, viņi iemīlas patiesi un no visas sirds, tomēr ierobežot sevi nevēlas, un bieži tādēļ attiecības, kurās viņi ir laimīgi, izjūk pat īsti nesākušās.