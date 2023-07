Foto: Shutterstock

Atriebība būs salda! 4 zodiaka zīmju sievietes, kuras uzskata, ka pāridarījums nevar palikt nesodīts







Kādās zodiaka zīmēs pasaulē nāk visatriebīgākās sievietes, kuras zina, ka atriebība ir salda? Un jābūt tikai vismazākajam iemeslam, lai kāds šīm sievietēm nodarītu pāri – viņas šo “saldo ēdienu” pasniegs ar prieku.

Astrologi uzskata, ka šīs sievietes visbiežāk dzimušas šajās 4 zodiaka zīmēs!

Skorpions

Ja sieviete ir dzimusi šajā zodiaka zīmē, tad viņu nekad neizdosies “aptīt ap pirkstu” pat vispievilcīgākajam un visgudrākajam vīrietim. Un, ja viņš vēl pamanīsies viņai nodarīt pāri – atriebība būs neizbēgama. Šīs sievietes to nepiedod nekad un ļoti labi zina, ko no šīs dzīves vēlas. Viņas ar prieku atriebjas saviem pāridarītājiem un pat izjūt par to sava veida gandarījumu.

Vērsis

Pārsteigums? Bet astrologi apgalvo, ka arī sievietes, kas dzimušas Vērša zvaigznājā, ir gana atriebīgas būtnes. Viņas ilgi sevī var glabāt aizvainojumu, un tas ir tikai tāpēc, ka viņas plāno savu uzvaras gājienu, lai sitiens būtu sāpīgs. Tiesa gan, jāteic, ka sieviete – Vērsis savam pāridarītājam var dot otro iespēju, taču trešās gan nebūs – tad sekos tikai smalka un rafinēta atriebība. Tā sacīt “ko pelnījis, to saņem”.

Lauva

Šīs sievietes, kas dzimušas Uguns zīmē ir apveltītas ar ļoti sabiedrisku raksturu, tomēr vienu gan viņas necieš – ja kāds vēlas sabojāt viņām plānus. Ja kāds nostājas šīs sievietes ceļā un cenšas viņu kaut kādā veidā ierobežot vai pat kritizēt, tad viņā var pamodināt plēsīgo Lauvu – atriebība būs tūlītēja. Tāpēc labāk to nedarīt!

Vēzis

Kā likums, šī sieviete ļoti mīl savu ģimeni, tāpēc jāatceras, ka ir jābūt ļoti uzmanīgam, ja gadās nodarīt pāri ne tikai viņai pašai, bet arī kādam no viņas ģimenes. Patiesībā pāridarījumu sev pašai viņa dažos gadījumos vēl var pacensties piedot, bet, ja kāds nodarīs pāri viņas bērniem… bail iedomāties, kādas būs sekas. Sieviete – Vēzis, līdzīgi Skorpionam, savu atriebību izplāno smalki – līdz pat sīkākajām detaļām. Un rīkojas trāpīgi.