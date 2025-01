Foto: Bam laivu liga/Zane Bitere/LETA

"Viņš man to stāstu izstāstīja, apliecinot, ka ir mans tēvs!" Guntars Račs pirmo reizi mūžā piezvanījis savam dēlam Dāvidam







Pēdējos mēnešos medijos Guntara Rača vārds nav minēts saistībā ar viņa daiļradi, bet gan ar baumām, spekulācijām un minējumiem par mūziķa ārlaulības bērniem. Pirmā no tiem ir influencere Laura Grēviņa, otrs apdrošināšanas speciālists Dāvids Lēvalds. Tieši Dāvids pēc intervijas žurnālam “Kas jauns” no bioloģiskā tēva saņēmis negaidītu telefona zvanu. Pirmo reizi mūžā.

“Šī manis sniegtā intervija ģimenē sacēla īstu vētru!

Un arī atnesa kādu rezultātu – Rača kungs bija dabūjis manus kontaktus un man piezvanīja,” tā žurnālam “Kas Jauns” apliecina Dāvids Lēvalds. Dāvids atklāj, ka izjūt atvieglojumu – vairs nav jādzīvo minējumos. “Jautri, jautri man te gāja, un tagad beidzot zinu kaut ko vairāk par sevi.

Esmu noskaidrojis to, ko biju vēlējies noskaidrot, uzzināt un saprast. Šādas lietas, kas attiecas uz manu dzīvi, jau sen varēja pastāstīt,” pauž Dāvids, atklādams: “Pēc šīs intervijas mani soctīklos draudzēties uzaicināja māsīca, viena no Andra Rača meitām. Māsīcas man tagad, izrādās, ir vairākas!”

Jautāts vairāk par pašu sarunu ar bioloģisko tēvu: “Tas nebija nekas sirdi plosošs tādā emocionālā ziņā.

Vienkārša, normāla un patiesībā diezgan īsa saruna. Viņš man īsumā to stāstu izstāstīja, apliecinot, ka ir mans tēvs. Uzzināju līdz galam, kā tur īsti ir, un šī saprašana sniedz tādu kā mieru. Protams, izrunājos arī ar mammu, nu visas puses beidzot man ir izstāstījušas, atzinušas – jā, tā bija, un tagad man, kā izrādās, ir divi tēvi un vēl vesela čupa radinieku.

Pamatā tas, ko Guntars man vēlējās pateikt no savas puses, – ka viņš mani kā savu bērnu nav noliedzis.”

Dāvids teic, ka, tāpat kā līdz šim, arī šobrīd netur uz Guntaru Raču ļaunu prātu, jo saprot, ka dzīve, visticamāk, tieši tā izvērtusies vecāku savstarpējo attiecību rezultātā. “Varbūt manā dzīvē viņš visus šos gadus neiesaistījās, jo mani vecāki negribēja, ka viņš nāk iekšā ģimenē. Ticu, ka tā patiešām varētu būt.

Tāpat arī saprotu radus, kas mani savā ziņā visu dzīvi turēja tādā kā intrigā, no vienas puses, par to mīklaini izsakoties, no otras – klusējot kā partizāni un acīmredzot respektējot manas mammas nostāju, neizstāstīdami šo stāstu līdz galam,” pieļauj Dāvids, kurš ar mammu Vēsmu vienojies, ka šīs ģimenes pagātnes lietas publiski neiztirzās.

Vai ar tēvu runāja par iespējamu tikšanos? “Ka viņš to vēlētos, nesaklausīju un nesajutu. Atvadījāmies ar viņa vārdiem, ka vienam otra kontakti tagad mums ir un ka paliekam uz sakariem.

Bet piezvaniet Rača kungam, jo viņš man apgalvoja, ka neko nenoliegšot. Guntars man skaidroja: “Man neviens žurnālists tieši par tevi nav prasījis, tāpēc arī neko neesmu stāstījis. Bet es arī nekad tavu eksistenci neesmu noliedzis.” Pajautājiet viņam, lai tad beidzot viņam ir iespēja pastāstīt,” rosina Dāvids.

Kad “Kas Jauns” vēlreiz sazinājās ar Guntaru Raču, dzirdēdams, ka interese ir par viņa neseno telefonzvanu dēlam Dāvidam, mūziķis paziņoja:

“Nē, es jums par šo neko nekomentēšu. Dzīvosim katrs savu dzīvi, un ar to arī pietiks!” Tādējādi Račs tomēr lēma neizmantot iespēju pastāstīt savu stāsta daļu.

Jau ziņots, ka iepriekš, jautājot par dēlu, Rača atbilde bija šāda: “Beidzamajās dienās man draugi un pat daži žurnālisti prasa: kas tā par informāciju medijos par manu privāto dzīvi un “noslēpumiem”? Lai es kaut ko komentēju. Vienīgais, ko varu komentēt: tā nav patiesība. Diemžēl tas nepatīkamā veidā skar manu ģimeni, līdz ar to nekādi citi komentāri nesekos,”

Līdzīgi viņš reaģēja jau pirms 13 gadiem, kad žurnālā “Santa” sniedza interviju par savu dzīvi. Uz žurnālistes jautājumu, vai “Odrija Aleksandra ir tavs vienīgais bērns šai pasaulē”, Račs pēc nopūtas un ilgas klusuma pauzes atbildēja ar stingru: “Jā.” To, ka šis “jā” nav gluži patiesība, ļoti labi zināja gan Guntars Račs, gan vēl vairāki cilvēki vismaz Liepājā, jo tieši tur pasaulē nāca un uzauga viņa pirmdzimtā atvase.

Žurnāls “Kas Jauns” sazinājās ar 39 gadus veco Dāvidu Lēvaldu, kādreizējās Liepājas teātra aktrises Vēsmas Lēvaldes dēlu. Kā atzina D.Lēvalds, viņš kopš bērnības regulāri dzirdējis radiniekus runājam par to, ka viņš ir mūziķa Guntara Rača dēls. Arī dzimšanas apliecībā tēva ailītē bijis rakstīts: Guntars Račs.

“Pēdējoreiz šo jautājumu aktualizēju, kad man bija apmēram 15 gadi. Man vienmēr ģimenē ir bijuši abi vecāki, tāpēc man šis bioloģiskais tēvs un viss ar šo tēmu saistītais šķiet vairāk interesanti nekā būtiski,” D.Lēvalds atzina žurnālam, piebilstot, ka intereses pēc pat piesekojis Aldim Gobzemam, kurš sācis ziņot par G.Rača bērniem.