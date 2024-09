Foto: Ekrānuzņēmums no video

FOTO. Vīrietis ar vienu no pasaulē lielākajiem dzimumlocekļiem atklāj, kas viņam ikdienā jāpārdzīvo







Mets Bars no Apvienotās Karalistes, kurš ir pasaulē teju lielākā dzimumlocekļa īpašnieks, ir atklājis daudzus mīnusus šim faktam. Ikdienā viņš saskaras ar vairākiem izaicinājumiem, ziņo “The New York Post“.

Pirmo reizi 40 gadus vecais vīrietis ieguva starptautisku ievērību, aprīlī uzstājoties britu sarunu šovā “This Morning”. Viņa dzimumlocekļa garums erekcijas stāvoklī ir 14,2 collas (36 cm), gandrīz trīs reizes pārsniedzot vidējo dzimumlocekļa garumu pasaulē. Nav zināms, kāpēc tas ir tik liels.

Lai gan tiem, kas apsēsti ar pornogrāfiju, tas varētu šķist sapņa piepildījums, Kembridžas absolvents saka, ka tas ir daudz grūtāk, nekā šķiet. Viņš apgalvo, ka tas viņam radījis daudz problēmu, piemēram, grūtības iepazīties. Reiz viņš esot izmests no jogas nodarbības, jo cilvēki domāja, ka viņš ir uzbudināts.

Tāpat erekcija liek viņam justies slikti, jo locekļa izmērs rada slodzi viņa asinsrites sistēmai. “Ir daudz problēmu ar asins plūsmu,” 40 gadus vecais brits atklāja, piebilstot, ka šobrīd top viņa autobiogrāfija “A Long Story: Life with One of the World’s Largest Penises”.

“Reizēm man ir reibonis brīdī, kad rodas erekcija, un es nevaru iegūt pilnīgu erekciju,” viņš turpināja. Viņš lietojis dažādas zāles, lai mēģinātu to samazināt, taču, šķiet, tam bijis pretējs efekts.

Vēl kāds izaicinājums, ar ko viņš ikdienā saskaras, ir grūtības atrast piemērotu apģērbu. Viņš ir spiests pirkt lielāku izmēru, nekā viņam vajadzētu.

“Problēmas nav tikai fiziskas,” norādīja Bars, kurš kopš aprīļa uzstāšanās raidījumā “This Morning” ir saņēmis dažus dīvainus piedāvājumus. “Ir bijuši cilvēki, kuri man ir lūguši atnākt pie viņiem un iztīrīt viņu māju kailam,” atcerējās vīrietis, kuram nācies noraidīt šādus lūgumus.

Viņš brīdināja tos, kuri alkst pēc lielāka dzimumlocekļa: “Esiet uzmanīgi savās vēlmēs!”