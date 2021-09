Ēkas tīrīšana pagājušā gada mācībās “Namejs” tika veikta sekmīgi, uzveicot pretnieka lomā esošos jūras spēku pārstāvjus. Foto: no Zemessardzes Liepājas 44. kājnieku bataljona arhīva

"Visa Latvija kļuvusi par NATO poligonu!" Ko Krievijā raksta par mūsu bīstamo "Nameju"







Māris Antonevičs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

No 30. augusta līdz 3. oktobrim visā Latvijā norisinās Nacionālo bruņoto spēku militāro mācības “Namejs 2021”, un, kā informējusi Aizsardzības ministrija, tajās iesaistīti ne vien karavīri, zemessargi un Aizsardzības ministrijas darbinieki, bet arī Iekšlietu ministrijas struktūru personāls – Valsts policijas, Valsts robežsardzes, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Ieslodzījumu vietu pārvaldes darbinieki.

“Namejs 2021” notiek gan Ādažos, gan Rīgā un tai piegulošajos novados, kā arī Jelgavā, Kuldīgā, Dobelē, Ventspilī, Aizkrauklē, Jēkabpilī, Preiļos, Daugavpilī, Rēzeknē un citās pilsētās.

Krievijas mediju ziņojumos par šiem notikumiem jūtama rutīna. Vislabāk to raksturo vienveidīgie virsraksti, kas turklāt atkārtojas no iepriekšējām reizēm, kad Baltijas valstīs vai arī Ukrainā notiek kādi militārie manevri. Arī šoreiz tiek apgalvots, ka “visa Latvija kļuvusi par NATO poligonu”.

Ekrānuzņēmums no rianovosti.ru

Plašāku materiālu par “Namejs 2021” sagatavojis starptautiski vislabāk zināmais Krievijas propagandas medijs “RT” (agrāk pazīstams kā “Russia Today”), tomēr raksts publicēts tikai tā krievu valodas versijā. Vārds dots dažādiem “ekspertiem”, kuri vispirms atzīmē, ka Latvijā mācības notiek vienlaikus ar Krievijas un Baltkrievijas kopīgajiem manevriem “Zapad 2021”, un pauž izbrīnu, kāpēc Baltijas valstīs par to esot tāds satraukums, jo “Krievija un Baltkrievija rīko mācības savā teritorijā, to mērķis ir savas robežas aizsargāšana”.

Kāds Vladimirs Oļenčenko, kas stādīts priekšā kā “Eiropas pētījumu centra” darbinieks, apgalvo: “”Namejs 2021″ vajadzīgs Latvijai un citām NATO dalībvalstīm, lai uzturētu spriedzi pie Krievijas robežas un saglabātu iespējamā konflikta tonusu, kā arī saasinātu situāciju un veidotu histērisku noskaņojumu.”

Vienlaikus tiek paustas sakāpinātas rūpes par Latvijas iedzīvotājiem, kuriem tas viss jāpacieš. “Visi tabu ir noņemti. Visa Latvija ir kļuvusi par NATO militāro poligonu, kurā nekas vairs nav aizliegts. Tajā pašā laikā vietējiem iedzīvotājiem, kas cieš no neērtībām, te vairs nav vietas,” satraucas Oļenčenko.

Vadlīnijas nemainīgas – tāpat kā pirms sešiem gadiem, arī tagad Kremļa propagandas mediji stāsta, ka Latvija un Baltija “kļuvusi par NATO poligonu”. Ekrānuzņēmums no sputnik.ru

Virsrakstu “Vairāk nekā mēnesi Latvija būs NATO poligons” savai publikācijai par “Nameju” likusi arī Krievijas interneta vietne “Sputņik”. Tomēr tā nebūt nav šī gada tendence. Arhīvā var atrast, piemēram, RIA “Novosti” portālā 2015. gadā publicētu Aleksandra Hrolenko rak­stu “Baltija kā NATO poligons”, kas veltīts tolaik Lietuvā notiekošajām mācībām “Saber Strike 2015”, lai secinātu, ka sešu gadu laikā Kremļa propagandas vadlīnijas šajā tematikā nemaz nav mainījušās.

Kremļa mediji NATO pasniedz kā potenciālo agresoru, kas mēģina izprovocēt Krieviju, lai izvērstu konfliktu. Sabiedriskās palātas loceklis Ņikita Danjuks “RT” rakstā norādījis, ka NATO mācības tiek rīkotas, lai “turētu Krievijas aizsardzību pastāvīgā spriedzē, radot visdažādākās provokācijas un atstrādājot iespējamā konflikta scenāriju”. Savukārt baltiešu intereses esot drīzāk materiālas. “Nevajag aizmirst, ka Latvija, Lietuva un Igaunija saņem līdzekļus, pateicoties šīm militārajām mācībām pie Krievijas robežas.”

No Kremļa medijiem rodas iespaids, ka paši latvieši mācībās nemaz nepiedalās un te uzdarbojas kaut kādi no ārpuses atbraukuši NATO spēki. Taču patiesībā lielākā daļa – 9375 “Namejs 2021” dalībnieku ir no Latvijas, bet 615 ir sabiedroto karavīri no Polijas, Igaunijas, Nīderlandes, Norvēģijas un Lietuvas.

