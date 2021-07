“Visam pieeju ar vieglu smaidu, kam paredzēts mirt, tas nomirs, kam jādzīvo, tas dzīvos,” Maestro Raimonds Pauls par uzkurināto tautu Ieteikt







“Cilvēki ir uzkurināti. It kā pareizi būtu katram atļaut izvēlēties – grib vakcinēties vai negrib, tā ir viņa privātā lieta,” RīgaTV 24 raidījumā “Ziņu top” savu nostāju par vakcinēšanos stāsta Maestro Raimonds Pauls.

“Man kā pateica, jau pēc nedēļas aizveda un šaspricēja visu, ko vajadzēja un nevajadzēja, es nezinu. Man ar drusciņ labā kāja piepampa, bet tas jau no vecuma un karstuma, ne jau no tā špricēm. Es tam visam pieeju ar vieglu smaidu, kam paredzēts mirt, tas nomirs, kam jādzīvo, tas dzīvos, labāk mēs būtu par to pasmaidījuši,” ar humoru teic Maestro.

Viņš atklāj, ka tuvāko koncertu nosaucis “Ceturtais vilnis” – ne kovidam par godu, tieši otrādi, ar humora pieskaņu.

“Kad paklausās “Krustpunktā” raidījumu, par ko tik tie cilvēki nezvana, vai tad ir tā jābaidās? Es nezinu,” Pauls noteic.

Maestro uzskata, ka vaina jau bija pašā pandēmijas cīņas sākumā, kad cilvēkiem nebija skaidrs, ko drīkst, ko nedrīkst, kuras vakcīnas ir labas, kuras it kā sliktas,

“Tikai jokoties jau ar nevar, bet lai katrs to dara pēc savas sirdsapziņas,” Maestro nosaka.





























































