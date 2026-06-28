“Vismaz reizi nedēļā!” Bērnu slimnīcas ārsts nosauc vienu no svarīgākajiem uzdevumiem katram vecākam 0
TV24 raidījumā “Dienas personība” Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Neatliekamās medicīnas centra vadītājs Marks Ronis uzsvēra, ka bērnu drošības jautājumi nav tēma, par kuru pietiek parunāt vienreiz. Viņaprāt, vecākiem par drošu uzvedību ar bērniem jārunā vismaz reizi nedēļā, jo cilvēku atmiņa ir īsa un arī svarīgas lietas ātri piemirstas.
Ronis norādīja, ka sarunām par drošību būtu jāaptver visdažādākās ikdienas situācijas – ceļu satiksmes noteikumi, aizsarglīdzekļu lietošana, uzvedība pie ūdens, dārzā, uz batutiem un citās vietās, kur bērni pavada savu brīvo laiku. Viņš aicināja vecākus šos jautājumus aktualizēt nevis tikai pirms vasaras sezonas, bet regulāri visa gada garumā.
Speciālists uzsvēra, ka svarīgi ir ne tikai iegādāties bērniem aizsargaprīkojumu, bet arī parūpēties, lai tas būtu viegli pieejams un tiktu lietots. Pēc viņa domām, ar ķiveres nopirkšanu vien nepietiek – bērnam tai jābūt pa rokai ikreiz, kad viņš dodas braukt ar velosipēdu, skrejriteni vai citu braucamrīku.
Runājot par vasaras sezonu, Ronis atgādināja arī par saules radītajiem riskiem. Viņš aicināja vecākus parūpēties par saules aizsargkrēmu lietošanu, galvassegām un pietiekamu šķidruma uzņemšanu. Tas palīdz ne tikai pasargāt bērna veselību, bet arī novērst pārkaršanu un nogurumu, kas var ietekmēt spēju pieņemt pareizus lēmumus un izvērtēt riskus.
Tāpat mediķis uzsvēra, ka bērnus nevajadzētu atstāt bez pieaugušo uzraudzības, īpaši vietās, kur iespējamas traumas vai citi negadījumi. Viņš atzina, ka mūsdienās uzmanību bieži novērš telefoni un citas ierīces, tomēr vecākiem ir svarīgi atrast brīdi, lai paskatītos, ko dara viņu bērni un vai viņi ir drošībā.
Pēc Roņa domām, regulāras sarunas un pieaugušo iesaiste ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā samazināt nelaimes gadījumu risku un palīdzēt bērniem izveidot drošus paradumus, kas noderēs visas dzīves garumā.