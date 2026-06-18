“Bērnu drošība nav papildu opcija!” Poniju izjādes Ikšķilē – vai tās tiek organizētas gana atbildīgi? 0
Vasaras sezonā dažādos pilsētu svētkos, gadatirgos un ģimeņu pasākumos nereti tiek piedāvātas arī izjādes ar zirgiem un ponijiem. Tās ir īpaši iecienītas bērnu vidū, taču līdztekus izklaidei aktuāls ir arī jautājums par drošības prasību ievērošanu. Uz kādu situāciju Ikšķilē uzmanību pievērsusi biedrība “Dabas Zirgi”, publicējot ierakstu sociālajā tīklā “Facebook”.
Pie ieraksta publicēta fotogrāfija, kas, kā norāda biedrība, uzņemta Ikšķilē šā gada 14. jūnijā. Tajā redzams bērns, kurš atrodas uz ponija bez aizsargķiveres, kamēr dzīvnieku vada cits bērns.
“Vai šādi izskatās drošs poniju izjāžu pakalpojums?” vaicā biedrība.
Ierakstā organizācija norāda, ka līdzīgas situācijas nereti tiek attaisnotas ar argumentu, ka poniji ir mierīgi dzīvnieki un bērni pie šādas kārtības ir pieraduši. Tomēr biedrības ieskatā ar to nepietiek, lai garantētu drošību.
“Tas, ko parasti dzirdam kā argumentus no pakalpojuma sniedzēja puses: “Mums ir ļoti mierīgs ponijs, pie visa pieradināts, visu laiku vizina bērnus.” Taču nelaimes gadījumiem pietiek ar vienu negaidītu troksni, strauju kustību vai izbīli. Dzīvnieki nav mehānismi, tie ir dzīvas būtnes ar savām reakcijām,” raksta “Dabas Zirgi”.
Biedrība uzsver, ka atbildīgam pakalpojuma sniedzējam jārūpējas ne tikai par dzīvnieku labturību, bet arī par cilvēku drošību. Organizācijas ieskatā bērniem izjāžu laikā būtu jālieto aizsargķiveres, savukārt dzīvnieku vadīšana un kontrole būtu jāuztic pieaugušiem un kompetentiem pavadoņiem.
“Mūsuprāt, bērnu drošība nav papildu opcija – tā ir pamatprasība,” uzsver biedrība.
Noslēgumā organizācija vēršas pie Ogres novada pašvaldības, aicinot skaidrot savu nostāju par šādu situāciju pašvaldības rīkotā pasākumā.
“Kādas ir jūsu domas par šādu praksi publiskos pasākumos? Ogres novads, ko sakiet par šādu situāciju pašvaldības rīkotā pasākumā?” teikts ierakstā.