Foto: Pexels

Viss, ko tu šodien esi ieplānojis – aizmirsti par to! Horoskopi 7.augustam Ieteikt







Auns

Tev nevajag šodien runāt par lietām, kurās tu slikti orientējies. Tāpēc labāk būtu, ja vien tu varētu paklusēt, citādi tas tevi nostādīs ļoti muļķīgā un nepareizā situācijā.

Vērsis

Tu nebūsi pietiekoši uzstājīgs, gribot kaut ko panākt. Būsi pārāk labestīgs un pārāk piekāpīgs. Varbūt tev nepieciešama atpūta?

Dvīņi

Visjocīgākā lieta, kas šodien notiks – tevi nepamanīs. Šī sajūta tev patiešām ir neierasta, bet nāksies ar to samierināties.

Vēzis

Situācija ap tevi sāks strauji mainīties. Iespējams, ne uz to pusi, uz kuru tu vēlētos. Lielas nepatikšanas gan tās nebūs – īslaicīgas neērtības.

Lauva

Netipiski tev – tu glābsi visus tos, kas nokļūs muļķīgā situācijā savu kļūdu dēļ. Vai tev tas ir jādara? It kā jau ne, un it kā tev tas nemaz nav raksturīgi, tomēr tu to darīsi.

Jaunava

Šī ir piemērota diena, lai atrastu to, ko tu savulaik pazaudēji. Jebkurā gadījumā – tev šodien ir garantētas ļoti pozitīvas emocijas.

Svari

Tev nāksies šodien cīnīties ar kārdinājumu izstāstīt kādam visus noslēpumus uzreiz. Tomēr – nevajag to darīt, jo vēlāk tu to ļoti rūgti nožēlosi…

Skorpions

Tev būs augsta fiziskā izturība un arī enerģijas tev netrūks. Bet, lai nebūtu garlaicīgi, izaicini sevi ar kādu traku uzdevumu!

Strēlnieks

Tevi nevarēs noturēt pie vietas teju nekas. Un arī savu enerģiju tu šodien nebaidīsies tērēt nekam – arī potenciāli utopiskām idejām. Vai tev kāds var šodien pateikt – stop? Nē!

Mežāzis

Tevi, iespējams, kāds sāks traucēt un šī uzmācība kļūs ļoti apnicīga. Nevajag baidīties šim cilvēkam to atklāti arī pateikt.

Ūdensvīrs

Viss, ko tu šodien esi ieplānojis – aizmirsti par to! Viss šīs dienas laikā notiks pavisam citādi. Plāniem nav nekādas nozīmes.

Zivis

Vairāk nekā agrāk tev izdosies visu ap sevi un savā dzīvē kontrolēt, un šī sajūta būs patiešām patīkama.