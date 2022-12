Ziemassvētku kociņu vai stādiņu?

Sandra Ruska, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Aizvien biežāk cilvēki vēlas, lai kociņš, kas kopā ar ģimeni nosvinējis svētkus, vēlāk augtu dārzā un raisītu jaukas atmiņas mājiniekiem. Taču ne vienmēr eglīte, kas iestādīta dārzā, pavasarī priecīga turpina augt. Kāpēc tā – jautāju kokaudzētavas “Robežnieki” saimniecei Orisjai Urtānei-Gajevskai, kurai skujkoku audzēšanā jau 18 gadu pieredze.

“Ziemassvētku eglīšu audzēšana nav mūsu lauciņš, diezgan ilgi pretojāmies šai idejai, jo nedzīvojam pilsētā. Šeit ir lauki un cilvēkiem tuvumā ir pieejami meži, kur ņemt savu svētku eglīti. Taču ir izveidojies klientu loks, kas svētkos vēlas sev īpašu eglīti, un pēdējos četrus piecus gadus arī šāds produkts kokaudzētavā tiek piedāvāts, tiesa, nelielā skaitā,” stāsta Orisja Urtāne-Gajevska.

Vēlme paildzināt eglītes mūžu

Mēs, latvieši, esam ļoti praktiski un vēlamies no visa iegūt maksimālo labumu, un saglabāt to, ko tehnoloģijas un audzētāji nav paredzējuši. Taču jāņem vērā, ka tas izdodas aptuveni 50% gadījumu. Arī manā dārzā aug eglīte, kas kopā ar ģimeni nosvinēja svētkus, un pēc tam kopā ar dēlu to iestādījām dārzā. Ikreiz uzlūkojot kociņu, tas raisa patīkamas atmiņas par bijušajiem svētkiem un prieku, ka eglītei izdevies ieaugties. Taču citi mēģinājumi ieaudzēt svētku eglīti bijuši neveiksmīgi…

“Ziemassvētku egle ir Ziemassvētku egle, tas nav stāds. Stādi dārzam jāiegādājas sezonā. Neviens nevar dot garantiju, vai kociņš ieaugsies vai ne. Jāsaprot, ka skujenis, kas nosvinējis svētkus istabā, ir atmodies un sarosījies uz augšanu. Eglēm, tāpat kā citiem augiem, ir miera periods, bet, atmodināts nelaikā, augs var ļoti viegli aiziet bojā,” skaidro Orisja Urtāne-Gajevska.

Atšķirību var ieraudzīt podā

“Mums ir divi dažādi piedāvājumi – eglīte kā stādiņš un svētku kociņš. Eglīte, kuru vēlas pēc svētkiem iestādīt dārzā, jau pavasarī vai vasarā audzētavā tiek iestādīta podā. Bet egles, kas tiek iepodotas, piedzīvo šoku un zaudē krāsu, un Ziemassvētkos nav īpaši pievilcīgas. Rezultātā mūsu egles izkonkurē no ārzemēm ievestās, kas sapodotas īsi pirms tirgošanas, jo gluži vienkārši – ir skaistākas! Tad cilvēkiem rodas jautājums, kāpēc mūsējās – vasarā iestādītās eglītes podā – ir tik dārgas, bet ievestās – tik lētas.

Eglīte, kas iepodota pavasarī, kopšanas ziņā izmaksā dārgāk. Ļoti grūti mūsu apstākļos ir sacensties ar siltāka klimata valstīm un izaudzēt kvalitatīvu kociņu, jo veģetācijas periods, piemēram, Vācijā, Nīderlandē, Polijā, ir garāks nekā Latvijā.

Lai eglīte būtu skaista, tā ir jāformē. Pavasarī apgriežot eglīti, rudenī tā būs skaista, bet pie mums īsākā veģetācijas perioda dēļ kociņš nespēj izveidot augumu. Līdz ar to eglīšu audzēšana podiņos mums ir ekonomiski neizdevīga. Lai eglīte būtu skaista, tā podiņā jāaudzē vairākus gadus. Bet tās ir papildu izmaksas,” skaidro saimniece.

“Cilvēki bieži vien ir neizpratnē par eglīšu atšķirīgajām cenām,” viņa turpina. “Kāpēc pie mums audzētavā mazāka eglīte maksā dārgāk, bet citur krietni lielāka auguma eglīte – ievērojami lētāk? Pircējs nesaprot, kur ir atšķirība, jo abas egles ir podiņos un atšķirība nav ar aci redzama. Taču jāsa­prot, ka eglīte, kas septembrī, oktobrī ielikta podā, nav tā, kuru pēc svētkiem varēs iestādīt dārzā cerībā, ka kociņš ieaugsies.”

Eglīte džutas audumā

Egles, ko piedāvāt pircējiem uz svētkiem, saimnieki izvēlas īpaši rūpīgi. Kociņam jābūt skaistam ne tikai pēc formas, bet arī ar skuju krāsu, jo svētkos eglīte būs goda vietā. Pircējiem pamatā tiek piedāvātas sudrabegles un asās egles, jo ir izturīgas – vieglāk pārcieš gan izrakšanu, gan svētkus. Saimnieki novērojuši, ka zaļo krāsu egles nav īpaši pieprasītas.

“Rudenī izrakto eglīšu sakņu kamols tiek iesiets džutas audumā un pēc tam eglīte ielikta podiņā. Šādam kociņam ir lielākas izredzes izdzīvot, jo, izņemot augu no poda, augsne būs cieši klāt pie sakņu kamola. Sākotnēji mazās eglītes tika audzētas podiņos, kur tām izveidojusies kompakta sakņu sistēma, kas pēc izstādīšanas augsnē saglabājusies kamolā. Šādām eglītēm ir vismaz 50% iespējamība ieaugties. Augi labi izskatās, skujkoki nezaudē savu raksturīgo krāsu. Ja netiks izpārdoti, tos ziemināsim koku lapās un nākamajā sezonā ar visu džutas audumu iestādīsim augsnē,” stāsta Orisja Urtāne-Gajevska.

Netradicionālāks risinājums

Kokaudzētavas saimniece stāsta, ka ir pircēji, kas svētkiem izvēlas netradicionālākus kociņus. Daudzi dod priekšroku, piemēram, kompaktajām eglītēm Conica. Piedāvājumā ir arī ļoti kompaktas, pāris desmitu centimetru augstas un platas dažādu sugu un šķirņu eglītes. Ievietotas kašpo, šādas eglītes var būt skaista svētku galda rota.

Plašajā eglīšu piedāvājumā katrs var atrast savam interjeram un vēlmēm atbilstīgu svētku kociņu. Esot arī pircēji, kuri priekšroku dod augststumbra kociņiem.

Jautāta, kādu svētku egli paši izraugās, stādaudzētavas saimniece atbild: “Mēs svētkos izvēlamies zaļās Serbijas egles – un ne jau tāpēc, ka pircēji tās mazāk pērk, bet mums ļoti patīk tieši zaļās egles.”

Kā iegādāties eglīti, ko iestādīt dārzā

• Pirmais, kam jāpievērš uzmanība, ir poda izmērs. Podam jābūt proporcionālam kociņa augumam. Ja tas būs pārlieku mazs, skaidrs, ka eglīte nav tajā augusi, bet ielikta īsi pirms pārdošanas. Piemēram, 1,5 m gara egle ielikta 10–12 litru podā ar apmēram 30 cm platumu. Šāda auguma eglei, ja tā audzēta podā, jābūt divreiz lielāka izmēra traukā. Jāatceras, ka eglei ir plaša sakņu sistēma, tāda kā plācenītis. Ja to krietni apcērp, augam nav, no kā izveidot mazās saknītes. Kociņš, kas audzētavā izrakts septembra beigās, oktobrī, uz pārdošanas laiku decembrī izskatīsies ideāli.

• Otrs, kam pievērš uzmanību, ir augsne. Ja eglīte būs augusi podiņā, augsne būs sablīvēta, bet nesen stādītā – samērā irdena, tajā varēs iebāzt pirkstu. Podos audzētās egles maksā pietiekami dārgi. Ja pārdevējs apgalvo, ka eglīte audzēta podiņā, un kociņu grasāties pirkt, varat palūgt izcelt sakņu kamolu – tam jābūt ciešam, substrātam sakņu piesakņotam – augsne nedrīkst birt.

• Lai saprastu, vai ar skujkoku viss kārtībā, saspiež plaukstā egles zariņu. Ja tas ir auksts, ar eglīti vairāk vai mazāk viss ir kārtībā. Taču, ja egle ir nokaltusi, bet skujiņas vēl zaļas, tās ir siltas.

Skujkoks savu zaļo krāsu atkarībā no sugas un šķirnes var saglabāt 3–6 mēnešus.

• Par orientieri var kalpot arī cena, jo podos ieliktās egles būs krietni lētākas par podos audzētajām.

Kā nenobeigt eglīti svētku laikā

Par to, vai eglīte, nosvinējusi svētkus istabā, ieaugsies dārzā, grūti spriest, jo ir daudzi faktori, kāpēc tas varētu neizdoties.

• Ja kociņš iegādāts laikus, vislabāk to iespējami ilgi turēt ārā, jo tur ir attiecīgais mikroklimats. Nevajag augu likt verandā vai aukstā istabā, jo tur nav pienācīga gaisa mitruma.

• Taču jāņem vērā – no liela aukstuma kociņu ienesot siltās telpās, tas piedzīvo milzīgu stresu. Tāpēc labi, ja eglīti pie telpām pieradina pakāpeniski, vispirms to novietojot vēsākā vietā.

• Eglīti uz svētkiem telpās tur iespējami īsu laiku.

• Rotājot eglīti, jārēķinās ar to, ka 1–2 reizes dienā tā būs jārasina.

• Nedrīkst aizmirst par eglītes laistīšanu, jo parasti telpās ir samērā sauss gaiss un sakņu kamols ātri izžūst. Nevajag arī pārāk aizrauties – svarīgi, lai sakņu kamols būtu mitrs, nevis pārmitrs. Zem poda paliek paliktni liekā ūdens savākšanai. Eglei netraucēs, ja pēc laistīšanas ūdens paliks paliktnī.

• Nesot eglīti ārā, jāskatās gaisa temperatūra, jo arī šajā gadījumā kociņš var piedzīvot šoku. Vislabāk to pakāpeniski pārvietot uz vēsāku vietu, līdz to izliek laukā.

• Ja zeme nav sasalusi, eglīti iestāda tai paredzētajā vietā. Ja nav iespējams iestādīt, kociņu ar visu podu ierok zemē un stāda pavasarī. Tad ielabo augsni un stāda paliekošā vietā. Vislabāk iegādāties speciālo kūdras substrātu skujeņiem un ar to ielabot stādīšanas bedri, jo kociņam svarīgi, lai augsne ir gana irdena un var attīstīties saknītes. Dārza zeme parasti ir sablīvējusies.

Laba ideja!

Pērc svētku egli vasarā!

Pēdējos gados audzētāji novērojuši tendenci – pircēji egles Ziemassvētkiem pērk jau vasaras vidū. Šādas egles tiek iestādītas dārzā un, pienākot svētkiem, tur arī rotātas. Pirms trim gadiem uz Jāņiem audzētavā izpirktas visas sudrabegles. Izrādās, egle ir laba dāvana Jāņos, kas nereti tiek līgotājiem jau laikus pasūtīta. Šī tendence saglabājusies joprojām.