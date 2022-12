Foto-Shutterstock

Ziemassvētku paražas un ticējumi. Uzziniet, kāpēc zobi jānosmērē ar melnu ogli







Ziemas saulgriežus visjautrāk sagaidīt ar rotaļām. Vilks un Kaza – viena no vienkāršākajām ziemas saulgriežu un arī Ziemassvētku brīvdienu spēlēm, ko var iemācīt bērnam. Viens ir Vilks un cits – Kaza. Tā kā Kaza nozīmē gaismu, tad tumsa jeb Vilks cenšas to aprīt. Kad Vilks noķer Kazu, tad saņem kādu našķi. Bet, ja Kaza tomēr paspēj noslēpties tā, ka Vilks to neatrod vairs, Kaza uzvar. Jāievēro, ka Kaza nevar apēst Vilku, bet tikai piemānīt, rīkoties ar viltu.

Kalvit kal ko kaldams,

Nokal man atslēdziņu;

Saslēgsim vilkam kijas

Lai ganiņu nespīdzina.

Jaunieši var ziemas saulgriežos pievērsties zīlēšanai. Par to, kā tas darāms, vēsta tautasdziesmas:

Jaunas meitas kaķi svēra

Ziemassvētku vakarā;

Ja svērs kaķis puspodiņa ,

Tad vez meitas šoruden.

Meitenes var nest malku. Ja sanesušas pāra skaitli pagaļu, tad nākamā līgavaiņa slieksnis ir tuvumā un pēc īsa laika būs arī precētas.

Lai ciemiņi uzzinātu savu laimi, namamāte saliek zem šķīvjiem visādus niekus un priekšmetus. Ko ciemiņš izcels zem sava šķīvja, tāda arī nākamā gada laime būs. Piemēram, koka gabals – zārks, lelle – bērns, sīpols – asaras, nauda – bagātība, siers – kāzas, maize – saimniecība jauna.

Kā pievilināt jaunajā gadā naudu?

Jāvāra zirņi.

Jāēd zivis.

Kā nezaudēt naudu? Jāvairās skaitīt naudu ziemas saulgriežu vakarā.

Īpašs naudas pievilināšanas veids: jāņem melns kaķis un pusnaktī ziemas saulgriežos jāapiet baznīcai ar kustonīti trīs reizes apkārt. Kad parādīsies melns kungs, zini, ka tas ir pats velns, kas prasīs: cik gribi par kaķi? Droši var teikt augstāko cenu, jo velns to arī samaksās uzreiz. Vienīgi esot ar visu naudu aši jāskrien uz mājām neatskatoties, citādi velns dvēseli paņemšot.

Kā ilgi dzīvot? Nedrīkst ziemas svētku naktī gulēt iet.

Kā uzzināt patiesību? Ziemas svētku naktī jāklausās, ko zirgi runā, jo šie nemelojot un viss piepildās.

Kā dabūt ašas kājas vasarai? Esot ziemas svētku vakarā basām kājām pa sniegu daudz jāstaigā.

Kā paglābt zobus no sāpēm? Basām kājām jāapskrien dzīvojamai ēkai apkārt trīs reizes. Lai būtu drošs – zobus var ieziest uz nakti ar melnu ogli.

Kā zināt par lietus daudzumu vasarā? Zemniekiem līdzēs svešs suns, ko ievedīs istabā ziemas svētku vakarā. Cik reizes suns kasīsies, tik lietus būs.

Kā zināt, vai Jāņos būs silts? Ja ap ziemas svētkiem ļoti auksts un salīgs, tad vasarā un Jāņos būs īpaši karsts un sutīgs.

Ziemas saulgriežu naktī sapņotais (ja tomēr gadās aizmigt) vienmēr piepildās.

Savukārt zīlīšu sirsnīgie sveicieni ziemas svētku rītā sagaidāmi tad, ja pa nakti būsiet tās uzcienājuši ar svētku maizi.