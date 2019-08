Ar basām kājām veikt ultramaratonu

Skrējēji trasē Publicitātes foto

Sestdien Kurzemes jūrmalā notiks skriešanas sacensības – Baltijas baso pēdu ultramaratons.

Sacensībās ikviens var izmēģināt savus spēkus 53, 34 vai 11 kilometru distancēs, skrienot basām kājām pa pludmales smiltīm. Šīs sacensības ir vienīgās Latvijā, kā arī vienas no nedaudzajām Eiropā, kurās dalībnieki startē basām pēdām, tādējādi aicinot ikvienu izmēģināt dabiskas kustības prieku.

Baltijas baso pēdu ultramaratons jau ir kļuvis par ikgadēju tradīciju – tas notiek septīto gadu pēc kārtas. Tradicionāli skrējiens tiek rīkots augusta pēdējā sestdienā, kad tiek atzīmēta arī Senās uguns nakts. Šīs sacensības ir pirmās Baltijā, kuras sāka dalībniekiem piedāvāt startēt atsevišķā vērtēšanas kategorijā – skrienot basām pēdām -, tādējādi cenšoties pievērst uzmanību dabiskai, veselīgai sportošanai un fiziskām aktivitātēm dabā.

Latvijas Baskāju skriešanas biedrība apgalvo, ka skriešanai basām pēdām ir īpaša nozīme veselīga dzīvesveida uzturēšanā – tā tiekot uzskatīta par vismazāk traumatisko, turklāt arī par visdabiskāko, visekonomiskāko un videi draudzīgāko skriešanas veidu.

Skrējiena dalībniekiem tiek piedāvātas trīs distance, kas vijas gar Baltijas jūras krastu posmā no Mazirbes līdz Rojai. Garākās distances veicēji savā ceļā apskrien Kolkas ragu, tādējādi skrējienā vērojot “divas jūras”, un redzot to sastapšanos. Vidējās distances starts tiek dots Kolkasraga pludmalē, bet īsākās – Ģipkas pludmalē.

Sacensībās ir aicināti piedalīties arī visi tie, kas vēl nav gatavi sacensību distanci veikt basām pēdām, piedaloties skrējienā sev ērtos apavos. Tomēr skrējēji, kas distanci veiks basām pēdām, tiks vērtēti atsevišķā kategorijā.

Latvijas Baskāju skriešanas biedrības rīkotais Baltijas baso pēdu ultramaratons ik gadu pulcē skriet un nūjot gribētājus ne vien no Latvijas, bet arī no kaimiņzemēm. Godalgoto vietu ieguvēji saņems balvas no sacensību atbalstītājiem, savukārt ikviens finišētājs saņems piemiņas veltes.

Pieteikties skrējienam ir iespējams līdz šī gada 30.augusta pusnaktij pasākuma interneta mājaslapā “bbultramarathon.com”.