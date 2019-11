Šāda apkakle derēs gan pie vakartērpa, gan pie ādas virsjakas vai eleganta pusmēteļa Foto-Kate Šterna.

Ir kažokāda – lapsāda. Izģērēta, smuka, mīksta. Bet ko ar to iesākt? Eleganta un skaista apkakle no lapsādas – par to priecīga būs jebkura dāma. Paša medīts, paša šūdināts!