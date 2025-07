Foto: Jānis Romanovskis

"Ko lai dara tie, kas dzīvo skolās?" Mamma satraukta par rīkotāju noteiktajiem apģērbiem dziesmu svētku mēģinājumā







Turpinās dažādi pasākumi XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, taču mammas satraucas par to, kādu apģērbu bērniem šodien vēlams vilkt uz mēģinājumu.

Redakcijā saņēmām vēstuli no mammas Ievas. Viņa raksta: “Šodien ir kārtējais pārsteigums par cilvēku ģenialitāti. Dziesmu svētku rīkotāji atsūtīja dalībniekiem paziņojumu, ka lielkoncerta mēģinājumā nepieciešamajiem apģērbiem – deju kolektīvi dejo tautas tērpu detaļās – meitām vestes un brunči, puišiem – vestes. Tikmēr laika prognoze liecina, ka līs visu dienu. Bērniem jāvelk daļa no tērpiem, ko vilks uz ģenerālmēģinājumu 11.07.plkst. 11:00, kur jābūt pilnā ekipējumā. Ok, rīdzinieki kaut kur meklēs sildītājus, kurināts krāsnis un žāvēs tērpus, ko rīt samērcēs lietus. Bet ko darīs tie, kas dzīvo skolās? Kur tie žāvēs? Ja neizžūs, dejos mitros? Un kas notiks ar lietusmēteļiem? Man ir bažas, ka tos varētu aizliegt izmantot, jo neredzēs tērpus.”

Sazinājos ar Lindu Ertmani – XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Sabiedrisko attiecību vadītāju, jautājot, kāpēc ir šāds nosacījums, ka lietainā dienā jauniešiem jau ir jābūt svētku tērpos.

Linda skaidro, ka bērni lielākoties savu vietu stadionā atceras pēc tā, kādā tērpā ir blaku esošā kolektīva jaunieši, līdz ar to ir svarīgi, lai arī mēģinājumā visi vismaz daļēji būtu jau plānotajos tērpos, taču saprotams, ka lietus gadījumā visi vērtēšot situāciju un nepieciešamības gadījumā tiks veiktas korekcijas.

Esot arī ieteikums jauniešiem nedoties uz mēģinājumu koncertiem domātajos apavos, šodien labāk izvēloties ko laika apstākļiem piemērotāku.

Tāpat arī rīkotāji norāda, ka visi ir aicināti ņemt līdzi lietusmēteļus, lietus jakas, jebko, kas pasargā no lietus.

Ekrānā redzams paziņojums

