Aktīvi un zinātkāri jaunieši vecumā no 16 gadiem aicināti līdz 22. septembrim iesūtīt savu motivācijas vēstuli, lai pieteiktos dalībai ES mājas izaugsmes nodarbību ciklā “Prakses kalve 2019”. Piektā sezona sāksies 4. oktobrī, šī gada virstēma “Personība”.

Konkursa kārtībā tiks izvēlēti 25 mērķtiecīgākie un motivētākie jaunieši no visas Latvijas, kuri četrus mēnešus reizi nedēļā tiksies radošās un praktiskās nodarbībās. Atbilstoši šī gada tēmai jaunieši pilnveidos runas mākslu, kritisko domāšanu un argumentācijas prasmes, apgūs lietišķo etiķeti, sadarbību komandā, prasmīgu sociālo tīklu lietošanu. Nodarbības ES mājā notiks piektdienās no plkst. 16 līdz 18. Visas nodarbības būs bez maksas. Nodarbības vadīs profesionāli un zinoši eksperti: Eiropas Parlamenta deputāte Dace Melbārde, “Sense of Team” programmu direktors un treneris Daniēls Godiņš, “Cindy Media” aģentūras dibinātāja un “Instagram” trenere Sindija Bokāne, “TeaTree” improvizācijas teātra vadītāja Mairita Strūberga, ārsts psihoterapeits Artūrs Miksons, debašu organizācijas “Quo Tu Domā?” valdes locekļi Evija Celma un Edgars Klētnieks, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā ekonomikas padomnieks Mārtiņš Zemītis, pilsoniski aktīvā tiesību zinātnes studente Natālija Knipše un citi.

Vairāk informācijas esmaja.lv.