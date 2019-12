Ņemot vērā to, ka Valsts meža dienests ir pārcēlis lūšu medību sezonu no 1. decembra uz 1.janvāri, “Šauj garām!” podkāsta komanda uz sarunu aicināja Dr. biol. Jāni Ozoliņu, lai diskutētu par lūšu populācijas stāvokli Latvijā, kā arī par to, kādēļ sezona tika pārcelta.

Intervijā runājam par:

– lūšu apdraudētību

– monitoringa rezultātiem

– vai lūšu medības būtu apturamas

– cik nopietni ir cietusi lūšu populācija

– par ko liecina VMD un zinātnieku uzskaites

– cik Latvijā ir lūšu

Intervē Linda Dombrovska.

