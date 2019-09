Ilustratīvs foto FOTO: Armands Ērglis/Copes garša

Nedēļas nogalē 14. un 15.septembrī Latgalkē, Rušona ezerā notiks Latgales 2019.gada atklātais čempionāts spiningošanā.

Sacensībās piedalīsies komandas no Latgales novada pašvaldībām un pagastiem, kā arī no citiem Latvijas novadiem. Komandas sastāvā ir divas laivu ekipāžas ar 2 dalībniekiem katrā. Komandām un laivu ekipāžām, piesakoties jāiemaksā dalības maksa 15 eiro no katra dalībnieka par sacensībām.

Sacensības notiks ievērojot Latvijas Makšķerēšanas noteikumus. Spiningojot atļauts pielietot vienu spiningu, kurš aprīkots ar mākslīgu ēsmas imitāciju – vizuli. Pielietot dzīvas vai beigtas zivtiņas aizliegts.

Sacensību laikā laivas nedrīkst atrasties viena no otras tuvāk par 50 metriem.

Lomos tiek ieskaitītas līdakas, zandarti un asari. Asariem noteiktais minimālais izmērs – 21 cm.

Reģistrācija sacensību vietā 14.septembrī no plkst.11.00, bet sacensības notiks no plkst.12 līdz 18. Savukārt svētdien, 15.septembrī sacensības notiks no plkst.7 līdz 13.