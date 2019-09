Rīgas “Dinamo” kanādiešu uzbrucēja Brendona Makmilana vārtu guvums spēlē pret Ņižņijnovgorodas “Torpedo” atzīts par KHL čempionāta pirmās nedēļas otro skaistāko vārtu guvumu.

Makmilanam šo vārtu guvumu izkārtoja Miķelis Rēdlihs, “Dinamo” spēli uzvarēja ar 3:0 un tā pagaidām ir rīdzinieku pēdējā uzvara, kurai sekojušas divas sagrāves Helsinkos pret “Jokerit” (2:7) un Ņižņekamskā pret “Ņeftehimik” (0:4).

Pie nedēļas skaistāko vārtu guvēja titula tika Jekaterinburgas “Avtomobilist” uzbrucējs Vjačeslavs Litovčenko, kurš mačā pret Čerepovecas “Severstal” pagarinājumā apspēlēja visus trīs pretinieku spēlētājus un raidīja ripu vārtu augšējā stūrī.

This why 3×3 OT is so fun to watch. #KHLTop10 pic.twitter.com/HeTc1S0Xa4

— KHL (@khl_eng) September 10, 2019