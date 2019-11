Cilvēki dodas Šerloka Holmsa dzimšanas dienas gājienā uz Doma laukumu. Foto-LETA

Rīgas festivāls “Šerloka Holmsa dzimšanas diena” Krievijas “Russian Event Awards 2019” ieguvusi galveno balvu nominācijā “Labākais ārvalstu projekts”, aģentūru LETA informēja festivāla rīkotāji.

Kopumā “Russian Event Awards 2019” bija pieteikti 683 projekti no 72 Krievijas reģioniem,

bet uz finālu bija uzaicināti 262 projekti no 60 reģioniem. Vienlaikus konkursa finālā tika uzaicināti divi ārvalstu projekti – no Latvijas un no Baltkrievijas.

Festivāls “Šerloka Holmsa dzimšanas diena” tika izveidots 2012. gadā kā integrācijas, kultūras, tūrisma pasākumu komplekss Latvijas viesiem un iedzīvotājiem. Astoņu gadu laikā svētkus ir apmeklējuši vairāk nekā 20 000 skatītāju, to vidū tūristi no dažādām valstīm.

“Šerloka Holmsa dzimšanas diena” ir ikgadējs kostīmfestivāls, kas pulcē detektīva stāstu cienītājus ar mērķi doties gājienā pa pilsētas centru un piedalīties dažādos tematiskajos pasākumos. Svētku programmā būtiska nozīme ir kultūras un izglītojošiem pasākumiem: kinoseansiem, ekskursijām, vēsturiskām rekonstrukcijām. Dalībai pasākumā galvenais nosacījums ir kostīms Artūra Konana Doila varoņu stilā.

2020.gada vasarā notiks svētku otrā vasaras sesija, bet 2021.gada janvārī Rīgā notiks desmitā, jubilejas “Šerloka Holmsa dzimšanas dienas” svinēšana.

Svētku idejas autori ir Rīgas mārketinga aģentūra “PR līnija”, bet svētku attīstību un organizēšanu nodrošina biedrība “Holmes&Co”.

Savukārt “Russian Event Awards” ir dibināta 2012.gadā, un to pasniedz par sasniegumiem pasākumu tūrisma attīstīšanā. Nomināciju vidū ir “Labākais tūrisma notikums kultūras jomā”, “Labākais tūrisma notikums sporta jomā”, “Labākais notikums gastronomijas tūrisma jomā”, “Labākais teatralizētais pilsētas ielu priekšnesums un karnevāls” un daudzas citas.