VIDEO: Bertāns joprojām “karsts” – Dāvim punktu un tālmetienu rekords

Latvijas basketbola zvaigzne Dāvis Bertāns otrdien guva 32 punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta spēlē, labojot divus karjeras rekordus un kļūstot par rezultatīvāko Vašingtonas “Wizards” komandas spēlētāju šajā mačā.

“Wizards” viesos ar rezultātu 107:114 (20:28, 28:25, 27:29, 32:32) zaudēja Šarlotas “Hornets”komandai, ciešot sesto neveiksmi pēdējās septiņās spēlēs.

Bertāns trāpīja astoņus tālmetienus, kas tāpat kā 32 gūtie punkti viņam ir rekords.

Latvietis šajā mačā laukumā pavadīja 30 minūtes un trīs sekundes, kuru laikā realizēja trīs no sešiem divpunktu metieniem, astoņus no 12 tālmetieniem un abus soda metienus.

Tāpat viņš izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas, veica vienu rezultatīvu piespēli, bloķēja vienu metienu, un trīs reizes pārkāpa noteikumus. “Wizards” ar Bertānu laukumā iemeta par 17 punktiem vairāk nekā ielaida, kas bija otrs labākais rezultāts komandā.

Iepriekšējo karjeras rekordu, 28 punktus, viņš guva pērn janvārī pret Sakramento “Kings”. Savukārt iepriekšējo tālmetienu rekordu – septiņus – viņš sasniedza pirms piecām dienām pret Filadelfijas “76ers”.

Latvijas basketbolistu rezultativitātes rekords ir 40 punkti, ko pirms vairāk nekā diviem gadiem sasniedza Kristaps Porziņģis. Otrdien Bertāns pārspēja Andri Biedriņu, kurš 2006.gadā vienā no spēlēm guva 31 punktu, kas ir viņa NBA rezultativitātes rekords.

Vēl viesiem ar 18 punktiem un 12 atlēkušajām bumbām izcēlās Rui Hačimura, taču ar viņu un Bredliju Bīlu laukumā “Wizards” ielaida par 30 punktiem vairāk nekā iemeta.

Pretiniekiem 29 punktus guva Devontē Greiems, bet 13 punkti un 15 bumbas zem groziem bija Bismakam Bijombo.

Bertāns spēlē iesaistījās trīsarpus minūtes pirms pirmās ceturtdaļas beigām, kad “Wizards” bija iedzinējos ar 11:25. Savus pirmos punktus viņš guva minūti pirms ceturkšņa beigām, kad pēc ātra uzbrukuma nonāca viens pie groza un ar metienu no apakšas panāca (18:28). Nākamreiz viņš izcēlās otrās ceturtdaļas otrajā minūtē, kad pielaboja komandas biedra neprecīzo metienu, bet nepilnu minūti vēlāk latvietis realizēja savu pirmo tālmetienu (28:31).

Nepilnas četras minūtes pirms pirmā puslaika beigām rūjienietis ar četru punktu gājienu palīdzēja pārņemt vadību (43:42), bet “Wizards” pirmās 24 minūtes zaudēja ar 48:53. Otrajā puslaikā Bertāns spēlē iesaistījās piecas minūtes pirms trešās ceturtdaļas beigām (64:72), līdz šī spēles nogriežņa beigām iemezdams vēl trīs tālmetienus. Pretinieki tik un tā saglabāja pārsvaru – 82:75 pirms ceturtās ceturtdaļas.

Pamatlaika noslēdzošā ceturkšņa ievadā Bertāns ar metienu atlēcienā atpakaļ par vēl diviem punktiem sadeldēja mājinieku pārsvaru un pievienoja vēl vienu četru punktu gājienu (81:82). Viņš turpināja spēlēt aktīvi, bet nākamos punktus guva piecarpus minūtes pirms pamatlaika beigām, kad ar vēl vienu “trejaci” palīdzēja pārņemt vadību – 94:92.

Davis Bertans had a career right in Charlotte.

🔥 career-high 32 points

👌 career-high eight 3-pointers

🇱🇻 nine rebounds#WizHornets | @DBertans_42 pic.twitter.com/ht0NEuD2pe

— Washington Wizards (@WashWizards) December 11, 2019