Aktieris Ainārs Ančevskis. Publicitātes foto

Pašmāju aktieris Ainārs Ančevskis devis mājas "opītim": "Varu mācīties no viņa…"







Pašmāju aktieris Ainārs Ančevskis un viņa ģimene izdarījuši sirdsdarbu – dzīvnieku patversmē adoptējuši suni senioru, kurš tur bija nodzīvojis trīs ar pusi gadus un visu šo laiku pacietīgi gaidījis savu īsto ģimeni.

“Aināra ģimene bija nolēmusi, ka viņu mājā laiks ienākt četrkājainam draugam – kompanjonam. Virtuāli caurskatot Ulubeles iemītnieku stāstus un raksturojumus, palika pie diviem kandidātiem – abi bija seniori ar krietni ilgu stāžu Ulubelē. Kāpēc seniori? Kā Ainārs saka – kucēni jau ātri tiek adoptēti, bet viņi vēlējās dot mājas kādam, kam daudz mazākas izredzes. Un mazāk laika.

Aktieris Ainārs Ančevskis ar adoptēto suni Lordu. Foto: ekrānuzņēmums/ Facebook

Pēc garas sarunas ar patversmes darbiniekiem un pēc ilgas pastaigas viņi saprata, ka Lords brauks līdzi. Un to uzreiz pieņēma arī Lords – kāpa mašīnā tā, it kā ikdienā būtu pieradis doties omulīgos ģimeniskos izbraukumos.

Lorda ģimene ik dienu nebeidz brīnīties, kāpēc tik lielisks suns tik ilgi nodzīvojis patversmē…

Ainārs saka: “Es nezinu vai mēs atradām viņu vai Lords mūs.. Viņš ienāca mūsu ģimenē un ir tāda sajūta, ka viņš ir daļa no mums.. Varu mācīties no viņa to anormālo mieru, kas mīt viņā.. Lords ir mūsu ģimene!!!”” – teikts patversmes “Facebook” lapā.