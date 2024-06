10 augļu koki un ogas, kas lieliski aug arī toveros un podos Ieteikt 14







Autors: Ieva Bērziņa, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Ja tu vēlies savam dārzam pievienot kaut ko jaunu, bet ne krūmu vai puķi, mums ir kaut kas tāds, ko tev ieteikt: augļu koki. Kaut arī tas var izklausīties pēc kaut kā, kas pieprasīs daudz vietas un rūpju, bet mēs runājam par kociņiem, kuri tiek audzēti konteineros.

Tie ne tikai labi izskatīsies tavā dārzā, bet kalpos arī savam galvenajam mērķim – tu vari ēst svaigus un organiskus augļus taisni no sava dārza! Iestādīšana un parūpēšanās par augļu kokiem vispārēji ir diezgan viegla, kaut arī tam ir dažas papildu detaļas.

Iepazīsti mūsu ieteiktos augļu kokus un izlem, kurš tev der vislabāk!

Citroni

Ir daudzi iemesli, kāpēc varētu izmēģināt tieši šo augļu koku – pirmkārt, citroni ir veselīgi, un vari tos lietot uzreiz pēc tam, kad tie ir izauguši, otrkārt, par tiem ir ļoti viegli parūpēties un, treškārt, ar tiem tu vari padarīt savu dārzu vēl skaistāku un ar lielisku aromātu.

Lai audzētu citronus, jānodrošina daudz saules, labi drenēta augsne, regulāra barošana un jācenšas tos pasargāt no auksta laika, stipriem vējiem un pārlaistīšanas.

Vīģes

Vīges var ēst uzreiz no koka vai vēlāk izmantot dažādu ievārījumu gatavošanā. Lai izaudzētu vīģu koku konteinerā, audzē tos podu augsnes maisījumos un pievieno smalkas mizas. Vīģēm vajag pilnīgu vai daļēju sauli, un tām ir jāaug labi drenētā augsnē. Aplaisti tās regulāri, līdz tās ir labi nostiprinājušās, un nedaudz tās apcērp. Neaktīvajā sezonā noņem visus atmirušos, vājos vai slimos zarus, lai veicinātu augšanu.

Pundurpersiks

Pundurpersiks ir vislabākā izvēle, ja vēlies audzēt plūmes, bet tev dārzā nav pietiekami daudz vietas. Neskaitot to, persiki dod augļus ātrāk nekā citi augļu koki un aug ļoti ātri. Pundurpersikiem ir vairākas šķirnes, no kurām vari izvēlēties, bet, lai arī kuru tu izvēlētos, pārliecinies, ka koks ir veselīgs. Lai nodrošinātu vislabāko augšanu, iestādi to ziemas beigās vai agrā pavasarī.

Mazais arbūzs

Kas gan ir labāks par svaigu, sulīgu našķi karstā vasaras vakarā? Šis ir tikai viens no iemesliem, kāpēc tev vajadzētu pamēģināt arbūzu. Tiem ir nepieciešams pilnīgs saules apgaismojums, un tie ir jāstāda 90-150 cm cits no cita. Iestādi tos labi drenētā augsnē, kas ir bagāta ar organiskajām vielām, un regulāri aplaisti augsni, kamēr arbūzi ir apmēram tenisa bumbiņas izmērā – pēc tam vienkārši tad, kad augsne ir sausa.

Ķirši

Ķiršu koki, kas tiek audzēti konteinerā, ir jāapkopj tāpat kā jebkurš zemē augošs koks. Tiem nepieciešams labs mēslojums – ir iespējams atrast tādu, kas ir paredzēts tieši ķiršu kokiem. Rudenī un agrīnā pavasarī ir jāparūpējas par koku, aizdzenot no tā kukaiņus. To ir iespējams paveikt ar sēra izsmidzināmo, bet ar tā lietošanu vajadzētu piesargāties, jo pārāk liela deva var nogalināt zaļumus un pašu koku.

Ananasi

Atšķirībā no ķiršu koka, kam ir nosliece piesaistīt kaitēkļus, ananass ir izturīgs auglis, un tam nav noslieces uz insektiem un slimībām. Tomēr šim arī ir nepieciešams ilgs laiks, lai izaudzētu augli – tas pieprasīs apmēram divus gadus no brīža, kad to iestādīsi, līdz brīdim, kad varēsi to novākt. Ananasiem nepieciešama silta temperatūra, pilns saules apgaismojums, tāpēc aukstās naktīs pasargā to no aukstuma.

Zemenes

Atšķirībā no citiem augļiem zemenēm ir ļoti mazas saknes, un tas nozīmē, ka vari iestādīt tās pat vismazākajos konteineros. Nav svarīgi, kāda veida konteineru tu izvēlēsies, ir būtiski, lai zemenes tiktu iestādītas labi drenētā augsnē. Tām ir nepieciešams pilns saules apgaismojums, vismaz 6-8 stundas, un pārliecinies, ka rotē konteineri vismaz ik pēc 3-4 dienām, ja saules gaisma nāk no viena virziena. Lai nodrošinātu vislabāko augšanu, ik pēc 3-4 nedēļām baro zemenes ar šķidru mēslojumu, kuram ir augsts fosfora saturs.

Āboli “Red Spur”

Lai izaudzētu vislabākos ābolus, ļoti svarīgi ir tos iestādīt piemērotā augsnē. Ābelēm ir nepieciešama ļoti auglīga zeme, tāpēc ir svarīgi notestēt gan augsni, gan tās pH līmeni pirms sāc stādīt. Ideālā robeža āboliem ir starp pH 6.0 – 7.0 , tomēr tev vajadzētu izvairīties no smagām vai slikti drenētām augsnēm.

Granātābols

Granātkokam ir svarīgi, lai tas tiktu iestādīts siltos un sausos apvidos. Tomēr pat aukstās vietās ir iespējams to audzēt iekštelpās, ja nodrošina pareizos apstākļus. Granātāboli ir pašapputekšņojoši, kas nozīmē, ka jums ir tikai jāiestāda stāds. Tiem ir nepieciešams daudz saules, un tie ir kārtīgi jāaplaista vismaz reizi nedēļā vai vairāk, ja laiks ir ļoti sauss.

Zilenes

Lai audzētu zilenes konteinerā, vissvarīgākais ir iestādīt tās pareizajā augsnē. Zilenes vēlas skābu augsni un lielākā daļa dārzu augšņu nav pat tuvu nepieciešamajam skābuma līmenim, tāpēc, visticamāk, būs jāpērk viss nepieciešamais, lai to tādu padarītu. Atšķirībā no zemenēm, kuras var iestādīt pat mazā burkā, zilenes ir jāiestāda lielā podā, un tām arī ir nepieciešamas vismaz 6-8 stundas saules. Tomēr zileņu audzēšana nozīmē arī pacietību – tām var būt nepieciešams gads vai vairāk, lai sāktu ražot ogas.