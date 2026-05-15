Urbānā dārzkopība: kā ierīkot dārziņu uz balkona un ko audzēt vasarā 16
Nav nekā tāda, ko mēs nevarētu izaudzēt klasiskā mazdārziņā – sākot no tomātiem vai iemīļotajām zemenēm līdz pat maziem ogu krūmiem. To visu var audzēt arī uz balkona un terases. Vienīgais, kas jāzina, ir kā to izdarīt pareizi, lai baudītu savu sapņu ražu un ilgtspējīgos, svaigos darba augļus. Eksperti dalās ar padomiem un ieteikumiem, kas palīdzēs izveidot urbāno dārziņu arī mājās.
Pirms sākt iekārtot dārziņu uz balkona vai terases, dārza un telpaugu entuziaste Maija Gūte iesaka izvērtēt vēlamās dārza vietas apstākļus. Iekštelpās vislabāk augs salāti, it īpaši ja tie tiek audzēti speciālās hidroponikas iekārtās ar fotosintēzi veicinošām spuldzēm, bet uz balkona un terases, kur vismaz daļu dienas spīd saule – zaļumi, jo tiem nav nepieciešams papildus apgaismojums un pietiks ar klasisko augsni kā pamatu. Pavasarī pārsvarā tiek audzēti mikrozaļumi, bet vasarā vairāk pārejam uz dažādu salātu un citu dārzeņu audzēšanu, izmantojot saules gaismas dāsno daudzumu un priekšrocības.
Viņa arī piebilst, ka iekārtojot dārzu, jāatceras, ka augiem, tāpat kā citiem dzīviem organismiem, ir nepieciešamas barības vielas, lai tie veselīgi attīstītos un dotu vērā ņemamu ražu. Tāpēc pievērs uzmanību tam, lai maksimāli rūpīgi sagatavotu augsnes maisījumu. Tā kā augi terases un balkona dārzos aug puķupodos vai speciālās paaugstinātās karkasa dobēs, barības vielas tiem ir ierobežotas. Tāpēc nepietiks ar to, ja sākumā sagatavosi tikai bagātīgu augsni. Sezonas laikā augus vajadzēs piebarot ar tiem piemērotu mēslojumu.