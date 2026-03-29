Demisionējusī Ministru prezidente Laimdota Straujuma svinīgajā pasākumā Ministru kabinetā bijušo premjeru galerijā pievieno savu fotoattēlu.
Foto – LETA

10 gadus pēc premjeres krēsla: Straujuma retā intervijā atklāj, ar ko šobrīd nodarbojas

kokteilis.lv
9:23, 29. marts 2026
Kokteilis Apbrīno

“Tagad ir daudz vairāk laika mazbērniem,” žurnālam “Privātā Dzīve” saka bijusī premjerministre Laimdota Straujuma, kura nesen nosvinēja 75. jubileju. Jau desmit gadus viņa ir prom no politikas arēnas.

Kokteilis
Straujumas ikdiena šobrīd paiet Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē, kurā bijusī politiķe ir padomes priekšsēdētāja. “Privātā Dzīve” Straujumu satika mākslas telpā Ola Foundation, kur atklāta izstāde par godu leģendārajai modelei un tērpu dizainerei Asnatei Smelterei. Tieši viņas darinātajās drānās izstādē ieradās kādreizējā premjere.

“Tagad jau arvien mazāk sanāk sapucēties, esmu jau pieradusi pie džemperiem, bet man ir daudz viņas veidotu apģērbu,» atklāj Straujuma. «Šim vakaram izvēlējos Asnates darinātu žaketi, svārkus un mētelīti. Ar Asnati iepazinos, kad savulaik apmeklēju viņas Salonu A Kaļķu ielā. Tad nokļuvu amatos un palūdzu viņai šo to uzšūt – pārsvarā jau klasiskos kostīmus. Viņa man ieteica valkāt žaketes ar atvērtu kakla daļu un bez atlokiem, jo man ir īss kakls. Sadraudzējāmies, mums ir siltas attiecības. Joprojām ik pa laikam sazināmies,” “Privātajai Dzīvei” stāsta bijusī Ministru prezidente.

Kopš aizgājusi no lielās politikas, Straujumai nu ir vairāk laika gan mazbērniem, gan dažādiem kultūras pasākumiem. Īpašu dāvanu viņa saņēmusi dzimšanas dienā, kuru atzīmēja restorānā kuplā radu un bērnības draugu lokā.

“Māsīcas meita ērģelniece Iveta Apkalna mani un vēl vairākus radus ielūgusi uz savu koncertu maijā Londonā,” priecājas Straujuma. “Savukārt dāvanā no dēla saņēmu biļeti uz baleta izrādi. Man vislabāk patīk klasiskās mūzikas koncerti, opera un balets, apmeklēju tos bieži. Uz teātri gan dodos retāk. Vēl dzimšanas dienā saņēmu dāvanu karti spa atpūtai. Man jau neko vairs nevajag, viss ir. Galvenais, lai laba veselība,” teic viņa.

Tēmas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.