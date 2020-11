Darbs pie seriāla “Bezvēsts pazudušās” filmēšanas jau sācies. Foto: Elizabete Marija Brante

10 interesanti fakti par jauno latviešu seriālu "Bezvēsts pazudušās"





Pagājušajā nedēļā pie skatītājiem nonāca jaunais Latvijā veidotais seriāls “Bezvēsts pazudušās”. Psiholoģisko trilleri “Bezvēsts pazudušās” ar zvaigžņu ansambļa dalību jebkurā skatītājam ērtā laikā var noskatīties Shortcut Films, katru ceturtdienu tur būs atrodama jaunākā sērija.

Seriāla veidotāji piedāvā iepazīties ar 10 interesantiem faktiem par filmēšanas komandu un norisi, kas spriedzes pilno skatīšanos padarīs vēl aizraujošāku.

1. “Bezvēsts pazudušās” tika uzņemts pusotru mēnesi, un pie skatītājiem nonāks astoņas sērijas, katra apmēram 50 minūšu garumā. Seriāls ir pulcējis izcilu Latvijas iemīļoto aktieru sastāvu – pat epizodiskās lomās redzēsim vairākus zināmus Latvijas aktierus, kā arī jaunos talantus. Seriālā piedalās Juris Žagars, Kristīne Nevarauska, Rēzija Kalniņa, Niklāvs Kurpnieks, Ģirts Jakovļevs, Mārtiņš Vilsons, Mārtiņš Kalita, Nikolajs Šestaks, Natālija Živeca, Inese Pudža, Lelde Dreimane, Henrijs Arājs, Jana Herbsta, Elizabete Marija Brante un daudzi citi.

2. Vienu no centrālajām stāsta līnijām veido Mārtiņa Vilsona atveidotā tēla Aināra dzīves laikā veiktās darbības. Taču seriālā piedalās ne tikai viens, bet gan trīs Vilsoni – epizodiskās lomās redzēsim arī viņa brāli Ēriku Vilsonu un brāļa dēlu – arī Mārtiņu Vilsonu.

3. Mārtiņš Vilsons un Mārtiņš Kalita atveido viena tēla divus dažādus dzīves posmus. Tā kā Mārtiņam Vilsonam ir ļoti izteikts profils, tad Mārtiņa Kalitas degunam tika veidots speciāls kino specefektu grims. Tādēļ katru filmēšanas reizi viņam nācās ierasties trīs stundas agrāk, lai grima speciālisti abus Mārtiņus padarītu pēc iespējas līdzīgākus.

4. Rēzijas Kalniņas atveidoto varoni jaunībā spēlē viņas brāļa Krista meita Linda Kalniņa, kura ir apbrīnojami līdzīga Rēzijai. Turklāt Rēzija ar seriāla veidotāju komandu sapratās tik labi, ka piedāvāja uzņemt pie sevis mājās. Tur tika radītas ainas, kas patiesībā aizsāka visu stāstu – galvenā varoņa Sanktpēterburgas kriminālpolicijas izmeklētāja Konstantīna un viņa sievas Annas, kura vēlāk bez vēsts pazūd, iepazīšanās.

5. Grāmatas “Bezvēsts pazudušās”, ko izdeva tikai pirms gada, autore un seriāla producente Lelde Kovaļova ideju par seriālu loloja jau 6 gadus. Turklāt laikā, kad vēl tikai rakstīja romānu, bija sev izdrukājusi aktieru fotogrāfijas, par kuru dalību sapņoja seriālā, ja tāds tiks uzņemts. Šo aktieru vidū bija gan Andris Keišs, gan Ģirts Jakovļevs, kuri piekrita dalībai projektā.

6. Lielākā daļa apģērba, ko seriālā tik eleganti nēsā sieviešu lomas atveidotājas, patiesībā pieder grāmatas autorei un seriāla producentei Leldei Kovaļovai. Uzņemšanas procesā kleitas tika ziedotas scenārija ekranizācijai – gan apšļāktas ar mākslīgajām asinīm, gan sagrieztas. Taču Lelde pati saka: “Tas noteikti bija tā vērts, lai varētu izdzīvot savu sapni un panāktu sasniegto rezultātu.”

7. Liepājas teātra aktrise Elizabete Marija Brante, kura seriālā atveido Mārtiņa Vilsona meitu, sākotnēji filmēšanas laukumā ieradās kā seriāla aizkadru fotogrāfe. Taču jau pirmajās dienās filmēšanas starplaikos viņu ievēroja L.Kovaļova un saprata, ka viņa varētu būt ideāli piemērota vienai no galvenajām lomām.

8. Seriāla darbība norisinās divās valodās – latviešu un krievu, jo izmeklētājs Konstantīns ir no Sanktpēterburgas kriminālpolicijas. Seriāla režisors Vlads Kovaļovs un producente vēlējās saglabāt pēc iespējas lielāku autentiskumu un realitāti, tādēļ saglabāja tēliem oriģinālo valodu. “Mēs vēlējāmies uzņemt reālu un autentiski vidi, pēc iespējas izvairoties no samākslotības vai situācijām, kas reālajā dzīvē nebūtu iespējamas. Tādēļ seriālā izmeklētājs Konstantīns, kurš uz Latviju izmeklēt lietu ir atbraucis no Sanktpēterburgas, ar Latvijas mazpilsētas iedzīvotājiem runā krievu valodā – tāpat, kā tas notiktu dzīvē,” skaidro Lelde Kovaļova.

9. Seriāla varoņu stāsti aizved arī viņu atmiņās. Kādam šādam atmiņu stāstam deviņdesmito gadu filmēšanas ainām tika izmantota autentiska “Latvija” markas ātrās palīdzības automašīna no “Rīgas Motormuzeja”.

10. Lai arī “Bezvēsts pazudušās” oriģinālscenārijs ir balstīts tāda pat nosaukuma grāmatā, tajā veiktas izmaiņas, ko grāmatas lasītāji noteikti ievēros. Piemēram, lielākoties tēliem doti latviešu vārdi, ir mainīti dialogi un arī aktieriem pielāgoti personāži, piemēram, grāmatā Vladimira (seriālā Valda) tēls bija attēlots kā dzīves nogurdināts neveiksminieks, taču Juris Žagars ārēji izstaro tādu pārliecību, ka režisors mainīja seriāla tēla raksturu un īpašības.

Seriāla treileris: